Pánico en Virginia: Tiroteo en la Universidad Old Dominion deja dos heridos, así ocurrió

El silencio habitual de las aulas en la Universidad Old Dominion (ODU) se rompió abruptamente esta mañana por el estruendo de los disparos. Un hombre armado irrumpió en una de las salas del campus en Norfolk, Virginia, con la clara intención de provocar una tragedia de proporciones mayores, pero se topó con una respuesta policial que no le dio tregua: los agentes reaccionaron con tal velocidad que lograron abatir al pistolero en el lugar de los hechos, impidiendo que el contador de víctimas siguiera subiendo.

Aunque el pánico se apoderó de estudiantes y docentes, el saldo final se limitó a dos personas heridas. Hasta este momento, los servicios médicos mantienen bajo reserva la gravedad de sus lesiones, pero la sensación general en Norfolk es de un alivio amargo; la tragedia pudo ser devastadora de no haber sido por la intervención letal y preventiva de los oficiales, quienes neutralizaron la amenaza apenas segundos después de las primeras detonaciones.

Director del FBI asegura colaboración con autoridades locales

Esta eficacia táctica llamó de inmediato la atención de las esferas federales. El Director del FBI, Kash Patel, confirmó a través de su cuenta de X que el Buró ya se encuentra desplegado en el campus, trabajando codo a codo con las autoridades locales para recolectar evidencia y desentrañar qué fue lo que llevó a este sujeto a abrir fuego en un recinto educativo. "Actualizaremos la información tan pronto como sea posible", señaló Patel, subrayando que la investigación ahora busca cualquier rastro de planeación previa o posibles motivos detrás del ataque.

FBI personnel are providing assistance and working with local authorities responding to the shooting at Old Dominion University. We will update as able. — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) March 12, 2026

Actualmente, el campus de la ODU permanece bajo un estricto perímetro de seguridad custodiado por agentes federales. Mientras los peritos trabajan en la escena del crimen para identificar al agresor y rastrear el origen del arma, la comunidad universitaria espera un parte médico oficial sobre los dos heridos que fueron evacuados de emergencia. Lo ocurrido hoy en Virginia no es solo una noticia de violencia, sino un caso de estudio sobre cómo una respuesta armada inmediata puede marcar la diferencia entre un incidente controlado y una matanza escolar.