Nuevo tiroteo masivo en Serbia deja al menos 8 muertos y 13 heridos

El tiroteo masivo que dejó al menos 8 muertos y 13 heridos, ocurrió en la noche del jueves, a las 11:00 p.m. hora local, dijo el portavoz del Ministerio del Interior de Serbia.

El tiroteo se registró en tres poblados

El atacante disparó primero a un grupo de personas con un arma automática en el pueblo rural de Dubona, a unos 60 kilómetros de Belgrado, antes de disparar a otras personas en los pueblos de Mali Orasje y Sepsin, según informó el canal N1.

Las tres localidades se encuentran en el municipio serbio de Mladenovac.

Búsqueda intensa de la policía

Tras cometer este tiroteo masivo, el atacante huyó de la escena, lo que llevó a la policía a desplegar una búsqueda intensa.

"El atacante está huyendo y todas las patrullas disponibles han sido enviadas en dirección a Mladenovac y Mali Pozarevac".

Más de 600 miembros de las Fuerzas Especiales serbias buscaron al atacante por medio de helicópteros del Ministerio del Interior y cámaras de imagen térmica, según la emisora pública RTS.

Todas las unidades especiales de policía participaron en la operación, incluida una unidad antiterrorista, una unidad de helicópteros y fuerzas policiales de las ciudades de Belgrado y Smederevo.

La radiotelevisión pública serbia RTS informó este viernes que el sospechoso estaba en un vehículo con otras dos personas antes de lanzar el ataque.

El presunto agresor, un joven de 21 años

El sospechoso, un joven de 21 años identificado como Uros B., fue detenido, según informó este viernes el portavoz del Ministerio del Interior de Serbia, Bratislav Gasic.

La captura se produjo la mañana de este viernes en el pueblo de Kragujevac, a 60 kilómetros del municipio de Mladenovac donde ocurrieron los tiroteos, informó la radiotelevisión pública RTS.

Terrorismo nacional

El Ministerio del Interior confirmó que el tiroteo masivo es considerado como un acto de terrorismo nacional, pero no especificó más detalles.

Las ambulancias y los familiares de los heridos están llegando al Centro de Emergencias de Mladenovac.

El nuevo tiroteo se da a dos días de la tragedia en una escuela

Este tiroteo masivo se ha producido sólo dos días después del que tuvo lugar en un colegio de Belgrado, cuando un niño de 13 años abrió fuego contra sus compañeros de clase en una escuela en la capital, Belgrado. Esa masacre dejó al menos 8 niños y un guardia de seguridad muertos y varios heridos.

La violencia armada en las escuelas es extremadamente inusual en Serbia, un país de siete millones de habitantes con alrededor de 765,000 armas registradas.

Serbia es uno de los países con más armas en el mundo

Hasta esta semana, los tiroteos masivos eran algo inusual en Serbia, a pesar de la alta tasa de posesión de armas del país. Serbia tiene el nivel más alto de propiedad civil de armas en Europa y el quinto más alto del mundo, un legado de años de conflicto en la década de 1990.

El ministerio de Interior instó a los propietarios de armas a que las mantengan en lugares bajo llave y advirtió que podrán incautarlas a quienes no sigan esta instrucción.