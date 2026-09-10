“El mayor robo en la historia del país": Analistas de Tolerancia Cero examinan el caso huachicol fiscal

En la segunda emisión de Tolerancia Cero, los panelistas analizaron el caso del huachicol fiscal, donde las autoridades le cargaron toda la responsabilidad a dos marinos, pero omitieron una brutal lista de involucrados en diversas instituciones.

El programa de Azteca Noticias, conducido por el periodista Manuel López San Martín y acompañado por María Amparo Casar, Héctor Aguilar Camín y Héctor de Mauleón, llegó a la pantalla para poner bajo el escrutinio público los acontecimientos sociopolíticos más relevantes que marcan el rumbo de México.

María Amparo Casar coincidió con Manuel López San Martín en considerar al huachicol fiscal como “el mayor robo en la historia del país”, destacando también a las personas que murieron y que estaban involucradas en el caso.

El mecanismo permite que los hidrocarburos no sean declarados como combustibles ante las autoridades aduaneras y, de esta manera, se reduzcan los impuestos que deberían pagarse por su importación.

El caso también ha sido relacionado con posibles redes de corrupción en instituciones y mandos de seguridad, lo que llevó a los integrantes de Tolerancia Cero a cuestionar el alcance de las investigaciones y el número de funcionarios que podrían estar involucrados.

“Lo que nunca habíamos visto es a un número tan grande, tan grande, de integrantes del gabinete y/o gobernadores, o sea, mandos medios y superiores, involucrados en un fraude del tamaño del que estamos hablando, que son alrededor de 600 mil millones y lo que se acumule”, mencionó María Amparo Casar.