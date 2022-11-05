En los últimos días se registró un nuevo récord para el equipo de Ocean Cleanup, una fundación sin fines de lucro fundada en los Países Bajos y dedicada al desarrollo de tecnología para reutilizar desechos regados en el océano, la cual el pasado 24 de octubre recolectó 10 mil 755 kilogramos de basura del mar, consiguiendo un récord histórico para la organización.

Así lo dieron a conocer a través de sus redes sociales, donde compartieron videos sobre la recolección histórica, redondeada en casi 11 toneladas de desperdicios y donde se pueden observar neumáticos, sillas, anuncios y miles de kilogramos de plástico dentro de la Gran Mancha del Pacífico.

Con esta recolección histórica, la fundación alcanzó la cifra de 156 mil 273 kilogramos de basura y desperdicios extraídos del mar desde su origen en el 2013, con el objetivo en mente de continuar por lo menos hasta 2040 y aumentar la cifra de recolección conforme transcurran los meses.

Recolectan 11 toneladas de basura del mar, la más grande de la historia|The Ocean Cleanup

Este nuevo récord fue posible gracias a poco menos de cinco días de trabajo, en los que mediante un sistema de cámaras para detectar residuos, una enorme red es sumergida 600 metros con el objetivo de atraer la mayor cantidad de contaminantes observados.

The Ocean Cleanup recolecta la basura y la divide sobre la tierra para poder reutilizarla, pues mediante la investigación en reciclaje, el objetivo es darle un nuevo uso a todo lo que yace sobre el mar.

Aunque es un nuevo récord para la organización, esta cifra representa una mínima parte de la basura que hay en el océano; sin embargo, el objetivo escala a los próximos 20 años con el gran objetivo de erradicar el plástico del océano, especialmente para limpiar el plástico de la fatídica Gran Mancha de Basura del Pacífico.

Here’s a look at what happens once the plastic is extracted from the ocean: the crew pre-sorts it into fibrous and rigid plastic on deck, and once it’s back onshore, it will be recycled and transformed into new products. pic.twitter.com/nAOr0MtXNT — The Ocean Cleanup (@TheOceanCleanup) November 4, 2022

Antes de los 10 mil 755 kilos recuperados, el récord de Ocean Cleanup se había establecido el pasado 11 de octubre, cuando el mismo Sistema 002 retiró 10 mil 86 kilogramos de basura en una captura individual. Aquella tuvo una duración de seis días y medio.

De acuerdo con la información oficial de la fundación, el equipo está constituido por 120 elementos, divididos en ingenieros, investigadores y científicos, junto a voluntarios que trabajan diariamente para intentar eliminar el plástico de los mares.

