Una extensa tormenta invernal mantiene a más de 46 millones de personas bajo alerta meteorológica por nieve, vientos y temperaturas heladas en Estados Unidos. La tormenta, que comenzó en las Montañas Rocosas, se fortaleció al avanzar hacia el este, convirtiéndose en un sistema que cubre una amplia franja del país.

Para este domingo y el lunes, los pronósticos indican nuevas acumulaciones de nieve, pronosticando entre 15 y 30 centímetros de nieve en la región de los Grandes Lagos y en los estados del Medio Oeste. Las autoridades advirtieron que las condiciones de las carreteras se deterioran rápidamente.

Desde este viernes 28 de nov. EE.UU, es azotada por una tormenta invernal, ráfagas de viento y acumulaciones de nieve, que superan los 30 cmt, al menos 40 estados están afectados, por retraso y cancelación de vuelos, cierre de carreteras. Autoridades recomiendan no viajar. pic.twitter.com/DwNoIuSJR5 — Jose Lamus (@joselamus09) November 29, 2025

Estados más afectados por tormenta invernal en EU

La peor parte de la tormenta afecta principalmente a la región del Medio Oeste, incluyendo zonas de:



Illinois y Chicago: El Aeropuerto Internacional O’Hare registró 21.3 cm de nieve el sábado, estableciendo un nuevo récord máximo de nevadas para noviembre. Reportaron más de mil 100 vuelos cancelados solo en este aeropuerto.



El Aeropuerto Internacional O’Hare 21.3 cm de nieve el sábado, un nuevo récord máximo de nevadas para noviembre. más de mil 100 solo en este aeropuerto. Iowa y Wisconsin: En Iowa, la policía estatal rescató cerca de 200 personas de zanjas.



En Iowa, la policía estatal cerca de 200 personas de zanjas. Michigan, Nebraska y Kansas: Estos estados experimentan fuertes nevadas y vientos, que reducen la visibilidad y hacen los viajes extremadamente peligrosos.

Además de la nieve, el paso del sistema abrió la puerta a una oleada de aire ártico que provocará caídas de temperatura de 15 a 20 grados Celsius por debajo de lo normal.

#UnitedStates | A major snowstorm in the Midwest and Great Lakes brought winter to some Thanksgiving travelers , and forecasters said the northeast U.S. could get its own early winter storm next week - AP Photos pic.twitter.com/FvAcJSPig0 — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) November 30, 2025

Tormenta invernal causa caos en aeropuertos y carreteras

La tormenta interrumpió gravemente el regreso a casa de millones de estadounidenses tras el feriado de Acción de Gracias. El sábado, cancelaron más de mil 900 vuelos en todo el país, y registraron miles de demoras, concentrándose la mayoría de las interrupciones en Chicago.

En Iowa, un vuelo que llegaba desde Detroit se salió de la pista en el Aeropuerto Internacional de Des Moines debido al hielo, aunque no se reportaron heridos. Las autoridades instaron a los ciudadanos a evitar viajar si no es estrictamente necesario, ya que la limpieza de las vías tomará uno o dos días.

An Endeavor CRJ900 (DAL5087 from Detroit) slid off the runway while landing at Des Moines Airport around 10 p.m. on Nov. 29 during heavy winter weather conditions.



All passengers were safely escorted off the aircraft, and no injuries have been reported. The airport remains… pic.twitter.com/Hzpb4GNFnz — Aero Crew News (@AeroCrewNews) November 30, 2025

Mega carambola en Indiana por tormenta invernal

Las peligrosas condiciones de las carreteras generaron incidentes graves. En Indiana, una mega carambola que involucró a 35 autos y 10 camiones cerró la Interestatal 70 cerca de Terre Haute por cinco horas durante la tarde del sábado.

Las autoridades advirtieron que las placas de nieve dura y el hielo complican la circulación y aumentan el riesgo de accidentes. La Policía Estatal y los Departamentos de Transporte subrayaron la necesidad de conducir con extrema precaución y mantener una baja velocidad.