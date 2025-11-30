Estos son los nombres de las tormentas invernales que pronostican para este invierno en Estados Unidos

Durante la temporada de invierno de 2025 a 2026, en Estados Unidos un canal reveló la lista de nombres que usarán para nombrar las tormentas invernales.

Se trata del canal especializado The Weather Channel, que tiene la tradición de realizar una lista con nombres para estos fenómenos con el fin de facilitar la comunicación y la preparación ante estos fenómenos climáticos extremos.

Este sistema de nombres busca aumentar la conciencia pública y mejorar la cobertura mediática de las tormentas, especialmente cuando amenazan con traer nieve, hielo y bajas temperaturas que pueden afectar grandes áreas del país. Los nombres asignados para la presente temporada se ordenan alfabéticamente y se utilizan a medida que las tormentas se forman y adquieren condiciones significativas.

Nombres previstos para las tormentas invernales 2025-2026

Alston.

Bellamy.

Chan.

Devin.

Ezra.

Fern.

Gianna.

Hernando.

Iona.

Joseline.

Kadence.

Louise.

Maizie.

Nell.

Obie.

Peyton.

Quigley.

Rodrigo.

Santiago.

Tyrese.

Ulma.

Viviana.

Wolfgang.

Ximena.

Yashi.

Zeb.

La práctica empezó hace varios años y se ha consolidado entre meteorólogos y medios de comunicación.

Estas tormentas pueden provocar condiciones severas, incluyendo nevadas intensas, acumulación de hielo y temperaturas bajo cero.

El Servicio Meteorológico Nacional estadounidense (NOAA, por sus siglas en inglés) pronostica que para la temporada invernal de este año habrá temperaturas superiores a lo normal. En tanto que en gran parte de la Costa Este, Sureste, Costa del Golfo, Texas, Suroeste y California.

Mientras que en el Alto Valle del Mississippi y las Grandes Llanuras del Norte y Central al oeste hasta partes del Noroeste del Pacífico pronostican temperaturas inferiores a lo normal, debido al fenómeno de “La Niña”.

Importancia y previsiones para este invierno inusual

Expertos destacan que la cobertura casi simultánea de tormentas invernales que afectan a múltiples estados es poco frecuente en esta época del año, lo que sugiere que este invierno podría ser particularmente activo y peligroso.

Las recomendaciones son estar informados sobre este tipo de fenómenos, limitar desplazamientos y seguir las indicaciones oficiales para minimizar riesgos.