Una tormenta invernal de movimiento lento se intensificó sobre California el viernes, lo que provocó la primera advertencia de ventisca en partes del área de Los Ángeles en 30 años y creó una vista extraordinaria de copos de nieve alrededor del condado de Los Ángeles.

DeAnn Blunk / Residente de California:

“No es habitual que el sur de California tenga este tipo de clima”.

Blunk agregó que lo mejor era no tener que conducir hacia otro estado para disfrutar de un clima invernal: “Así que es bueno porque no tengo que conducir a ningún lado para disfrutar de este clima. Por supuesto, no puedo hacer snowboard ni nada aquí, pero aun así disfruto del aire fresco que trae la nieve. Y, ya sabes, la nieve es divertida”.

La nieve y la lluvia helada entraron al Estado Dorado desde el norte, donde arrojaron alrededor de 25 cm (10 pulgadas) de polvo en Portland, Oregón, a principios de semana. La nieve de California fue más intensa en las Cascadas, Sierra Nevada y las montañas costeras.

En la parte norte del condado de Los Ángeles, los niños y los residentes disfrutaron de un pie de polvo fresco, pero otros no fueron tan afortunados. La nevada cubrió varias carreteras creando condiciones peligrosas para algunos viajeros y teniendo que refugiarse en el lugar.

CARLOS BARRIA/REUTERS ¡Tormenta invernal en California! La nieve le gana la partida al sol. REUTERS/ Carlos Barria

California recibe la peor tormenta de nieve en 30 años

“Esta mañana tuvimos como un pie [o] un pie y medio de nieve y no pude ir a trabajar. Vivimos en la cima de una colina, por lo que todo nuestro camino estaba cubierto de nieve”, dijo a Reuters Chaslyn Cumigad, residente de Lake Hughes.

Esta es una vista rara para la ciudad de Lake Hughes, cuyo paisaje generalmente consiste en cimas de colinas secas, calor y cielos azules, fue recibido con entusiasmo por muchos.

“Vivo donde no hay nieve nunca. La única nieve que tuve fue granizo en primer grado. Y es bastante emocionante. Hemos estado construyendo muñecos de nieve y luego rompiéndolos. Y estuvimos paleando nieve todo el día. Es muy divertido”, dijo Jeremiah Domínguez, de 11 años.

En Los Ángeles, el icónico paseo marítimo de Venice Beach de la ciudad estaba completamente vacío el viernes, y algunos negocios optaron por permanecer cerrados debido a los fuertes aguaceros.