México bajo cero: tormenta invernal provocará caída de aguanieve, lluvias y vientos fuertes

La segunda tormenta invernal de la temporada y el frente frío número 27 están convirtiendo a México en un refrigerador. Este martes 13 de enero se espera un clima extremo en gran parte del país, así como vientos fuertes en la capital.

El frente frío ya se extendió por el sureste del país y la península de Yucatán, mientras una masa de aire polar mantiene temperaturas gélidas en buena parte del territorio.

¿En qué estados se sentirá más frío hoy en México?

¡Nieve en La Rosilla! Las temperaturas más extremas se esperan este martes 12 de enero en:



Durango : hasta -15 °C en zonas serranas. Nivel congelador.

: hasta -15 °C en zonas serranas. Nivel congelador. Chihuahua y Zacatecas : entre -10 y -5 °C.

: entre -10 y -5 °C. Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca: entre -5 y 0 °C.

En CDMX, Morelos y Chiapas, el termómetro bajará hasta los 0 a 5 °C, con bancos de niebla que complicarán la visibilidad, durante la madrugada.

Clima en México: ¿en dónde lloverá hoy?

Si el frío ya cala los huesos, también el frente número 27 traerá lluvias en los siguientes estados:



Lluvias fuertes: Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca).

Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca). Chubascos : Veracruz (Papaloapan), Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

: Veracruz (Papaloapan), Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Llovizna : Sinaloa, Nayarit, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas) , Campeche y Yucatán.

: Sinaloa, Nayarit, Durango, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Puebla (Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (Las Montañas) , Campeche y Yucatán. Lluvias aisladas: Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí y Guerrero.

Activan Doble Alerta por frío en CDMX y Edomex

En la Ciudad de México (CDMX) el ambiente será frío por la mañana y noche, con mínima de 3 a 5 °C y máxima de 20 a 22 °C. En Toluca, el frío se sentirá más intenso, con mínimas cercanas a 0 °C.

Aunque no se esperan lluvias fuertes, los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en calles y carreteras. Por ello, se recomienda manejar con calma, aun cuando se te haga tarde.

Efectos de la tormenta invernal: estados afectados

La tormenta invernal provocará caída de nieve o aguanieve en Chihuahua. Mientras que se registrará lluvia engelante e n Coahuila, Nuevo León, Durango y Zacatecas.

Mientras tanto, el contraste climático es brutal: en la costa de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, las temperaturas alcanzarán hasta 40 °C.