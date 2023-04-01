Feroz tornado afecta a Little Rock en Arkansas y deja graves daños

Un feroz tornado azotó el viernes Little Rock, la capital del estado de Arkansas, derribando techos y paredes de muchos edificios, arrancando árboles, volcando vehículos y dejando a cientos de personas heridas, según reportes de medios estadounidenses.

La Universidad de Ciencias Médicas de Arkansas declaró un evento con numerosas víctimas después de que un tornado "catastrófico" golpeó Little Rock, informó una emisora filial de CBS.

Imágenes aéreas publicadas por The Weather Channel mostraron un área muy dañada de la ciudad que abarca varias cuadras con numerosas casas sin techos ni paredes, algunas de ellas derribadas, y vehículos volcados en las calles.

El Servicio Meteorológico Nacional también informó que la actividad del tornado destruyó varias casas y derribó árboles en Little Rock y sus alrededores.

El tornado golpeó la ciudad capital de Arkansas cuando un enorme frente de clima primaveral extremo atraviesa gran parte de Estados Unidos, amenazando la parte central de la nación desde Texas hasta los Grandes Lagos con peligrosas tormentas eléctricas y tornados.

Avisos de emergencia por tornado

Decenas de millones de estadounidenses en los Grandes Planes, el Medio Oeste, el Sur y el Este recibieron advertencias y avisos por amenazas meteorológicas el viernes por la tarde y la noche y hasta el fin de semana, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

El frente turbulento se produce una semana después de que tormentas eléctricas desencadenaran un tornado mortal que devastó la ciudad de Rolling Fork en Misisipi, destruyendo muchas de las 400 casas de la comunidad y matando a 26 personas.

A tornado watch has been issued for NE Arkansas until 8 p.m. this evening. Remember, watch means conditions are ripe for development. pic.twitter.com/692HS2q1o6 — Arkansas State (@ArkansasState) March 31, 2023

El servicio meteorológico emitió avisos de tornado para una región que se extiende desde el este de Texas a través del sur y el medio oeste hasta el norte de Wisconsin, e instó a unos 15 millones de personas que viven en esa área a prepararse para violentos tornados el viernes por la tarde y la noche.

Servicio meteorológico:

“Esta es una situación particularmente peligrosa”.

El noreste de Arkansas, el sur de Misuri, el oeste de Kentucky y el oeste de Tennessee tenían el mayor riesgo de tormentas eléctricas graves capaces de producir tornados violentos, granizo y ráfagas de viento dañinas, dijo el servicio meteorológico.

Varias otras ciudades importantes, incluidas Chicago, Indianápolis y Memphis, en Tennessee, posiblemente están en peligro por el clima extremo.

