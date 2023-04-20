Tornados en Estados Unidos dejan 2 muertos, heridos, casas destruidas y sin electricidad: VIDEO

Al menos 11 tornados en Estados Unidos, uno de ellos impactó las poblaciones de Shawnee y Cole. 2 muertos, casas destruidas y miles de personas sin electricidad.

Fuertes tormentas que incluyeron tornados, vendavales y granizo pasaron el miércoles por zonas del centro de Estados Unidos y dejaron al menos dos muertos, además de varios heridos, casas destruidas y miles de personas sin electricidad.

El Servicio Meteorológico Nacional empezó a emitir advertencias de tornados y fuertes tormentas eléctricas el miércoles por la tarde para Oklahoma, Kansas y Iowa, y recomendó a la gente que se pusiera a cubierto.

Varios tornados en el centro de Oklahoma, uno impactó Cole

El miércoles por la noche se registraron varios tornados en el centro de Oklahoma, uno de los cuales atravesó las poblaciones de Shawnee y Cole.

LAMENTABLE 🌪

Severos daños causó ayer un violento tornado al golpear en el lado sur de Cole Oklahoma EEUU 🇺🇸 #okwx #tornado #Oklahoma

Vía @JordanHallWX pic.twitter.com/mWBywma7OE — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) April 20, 2023

Tornado grande y muy peligroso en Shawnee

A unos 100 kilómetros al este de Cole, se confirmó un tornado grande y muy peligroso en Shawnee, una ciudad de unos 30,000 habitantes en el condado de Pottawatomie. La tormenta se movía erráticamente al norte de la ciudad alrededor de las 10 p.m. hora central de Estados Unidos, dijo el Servicio Meteorológico Nacional en Norman.

La agencia de gestión de emergencias del condado de Pottawatomie advirtió a los residentes que no salieran de sus casas para observar los daños en sus ciudades, señalando que eso dificulta los esfuerzos de respuesta.

Continúan labores de búsqueda y rescate

Al menos dos personas murieron en la pequeña localidad de Cole, en el condado McClain, y había heridos que sufrían desde cortes y magulladuras a lesiones que requerían hospitalización, cientos de personas trabajaban en las operaciones de búsqueda.

Universidad y aeropuerto sufrieron daños

También se cortaron tendidos eléctricos, se derribaron árboles y viviendas y otros edificios sufrieron daños importantes o quedaron destruidos. La Universidad Baptista de Oklahoma en Shawnee y un aeropuerto sufrieron daños.

Miles de personas sin electricidad

En el peor momento de la jornada, más de 23,000 clientes estaban sin electricidad en Oklahoma, según poweroutage.us.

Varios vecinos al sur de Oklahoma City reportaron que habían quedado atrapados en sus refugios subterráneos, los buzones de correos habían salido volando y los equipos de emergencia empleaban GPS para localizar direcciones, según indicó el jefe de policía del condado McClain a KFOR-TV.

Sobrevivieron tras refugiarse en una alcantarilla

Dos personas en Cole sobrevivieron ilesas a la tormenta tras refugiarse en una alcantarilla, según la televisora.

Las tormentas de esta primavera han provocado tornados en el sur, el centro noroeste y el nordeste, y han matado a docenas de personas.

Cole está 41 kilómetros (25 millas) al sur de Oklahoma City.

Al menos 11 tornados en Estados Unidos

Además de los tornados de Oklahoma, cuatro se produjeron en Iowa y tres en Kansas, con un total de al menos 11 tornados en Estados Unidos este miércoles.

El tiempo extremo de este miércoles también estaba afectó a otras partes de Oklahoma.

"Las tormentas eléctricas severas continúan moviéndose hacia el noreste en los condados de Osage, Pawnee, Creek y Okfuskee esta noche. Estas tormentas son capaces de producir granizo grande y vientos dañinos, con un potencial de tornado limitado, a lo largo del oeste de la autopista 75", dijo el Servicio Meteorológico Nacional en Tulsa.

Amenaza de tormentas para este jueves

Se espera este jueves que la amenaza de tormentas severas se desplace hacia el este para incluir el este de Texas, el noroeste de Luisiana, el sureste de Oklahoma, el sureste de Missouri y gran parte de Arkansas.

Tornados que han dejado afectaciones en Estados Unidos

Las tormentas de esta primavera provocaron tornados en el sur, el centro noroeste y el nordeste, y generaron la muerte de docenas de personas. Sin ir más lejos, poco menos de dos semanas atrás al menos once personas murieron en el sur y el centro-este de Estados Unidos por las violentas tormentas y tornados, que provocaron destrozos en casas y comercios y el corte del suministro de electricidad.

En Arkansas un tornado devastador dejó al menos cinco muertos, indicó en una conferencia de prensa Sarah Huckabee Sanders, gobernadora de este estado rural del sur estadounidense.

Los servicios de gestión del riesgo de Misisipi también reportaron un muerto y varios heridos en el condado de Pontotoc, al sur de Memphis. Por otra parte, una persona mayor falleció en Alabama cuando un tornado golpeó su casa, precisaron las autoridades de Huntsville.

El desastre también alcanzó a la ciudad de Belvidere, Illinois, donde se confirmó una persona muerta y 28 heridas por el clima. En el estado vecino de Indiana, tres personas perdieron su vida después de que una tormenta arrasara el condado de Sullivan, indicaron autoridades.

A fines de marzo, en tanto, un tornado que arrasó Misisipi mató a 25 personas y causó grandes daños a la propiedad.