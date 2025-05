Tornados y tormentas devastan el sureste de Estados Unidos: EU en alerta tras destrucción y afectaciones

Desastres naturales azotan Estados Unidos (EU). El sureste estadounidense sufrió las inclemencias de varios tornados que dañaron casas y otras estructuras en al menos cuatro estados.

Tornados devastan sureste de Estados Unidos

“En el momento en que cerramos la puerta me desmayé y no recuerdo nada”, explicó Stefani Mikesca, damnificada por el fenómeno natural.

En Arkansas, Luisiana y Misuri se registraron afectaciones, pero el estado con más estragos fue Texas; específicamente, el condado de Burnet.

“Han caído cientos y cientos de árboles, así que llevará un tiempo”, agregó la afectada.

Después de varios días de que pasó la tormenta, Stefani y otras decenas de familias perdieron todo lo material, menos su salud.

“Probablemente, todos nuestros edificios exteriores hayan desaparecido. Le doy gracias a Dios por mi vida, estoy muy agradecido. Él no estaba listo para llevarme a casa, pero tengo trabajo qué hacer”, detalló, con la fe en alto, Stefani Mikesca.

Hubo a quienes les cayó de sorpresa el fenómeno, como a Nathan, quien narró su experiencia cuando iba camino a su trabajo y de la nada comenzó la tormenta.

“Afortunadamente, me quedé atrapado con toda la lluvia y el desorden porque este es el camino que tomo para llegar al trabajo. No me di cuenta de que era un tornado, pero se podía oír el viento con seguridad”, expresó el afectado Nathan Morton.

Los daños se siguen contabilizando y las autoridades toman cartas en el asunto.

“Por eso, nuestra primera consideración es la gente. Nos preocupamos por la gente más que por cualquier otra cosa”, sentenció Brian Wilson, juez del condado de Burnet.

