|Al menos 26 muertos tras tornados en Mississippi y Alabama

Al menos 26 personas murieron y cientos de damnificados dejó el paso de una serie de tornados por poblados de los estados de Mississippi y Alabama en Estados Unidos. El presidente de esa nación Joe Biden a declarado el estado de Mississippi en estado de emergencia para que la ayuda llegue lo más rápido posible a la zona. Fueron 10 tornados de categoría E3 los que golpearon con fuerza a los estados de Alabama, Mississippi y también Tennessee.

Los relatos de los sobreviviente son aterradores, dicen que los estragos comenzaron a mitada de la nochey fueron entre 5 y 10 minutos, suficientes para destrozar todo. Los vientos se llevaron techos, árboles, autos y hasta las mismas casas, muchas de ellas construídas de madera. Una mujer relató cómo busco refugio en la nevera de su restaurante que quedó reducido a escombros. Otra familia relató que esconderse en la tina del baño fue lo que les salvó de morir.

Un meteorólogo se da cuenta en directo de la tragedia que está a punto de provocar el tornado de Mississippi: "Oh, tío... Jesús, por favor, ayúdales"https://t.co/l3kMHhPDCu — El HuffPost (@ElHuffPost) March 26, 2023

Estado de emergencia para Mississippi

La Casa Blanca ordenó esta mañana el estado de emergencia para Mississippi que se llevó la peor parte tras el paso de los tornados y ordenó el envpio de ayuda a las áreas afectadas. La ayuda incluye tiendas de campaña y materiales para construir hogares temporales.

Amenazan más tornados y tormentas

El servicio meteorológico alerta que la pesadilla no ha terminado y aún 20 millones de personas están en zonas de riesgo ante potenciales tornados que podrian afectar zonas de los estados de Georgia y nuevamente Alabama y Mississippi. Según el centro, el Nivel de estas tormentas estarían entre los niveles 3 y 5. El área amenazada incluye específicamnete Jackson, Hattiesburg y Meridian en Mississippi, así como Montgomery y Prattville en Alabama.

“Granizo grande a granizo muy grande debería ser la principal amenaza con cualquier supercélula”, dijo el Centro de Predicción de Tormentas. "Vientos dañinos y algunos tornados también parecen posibles".

Las tormentas luego avanzarán hacia el este hacia las Carolinas el domingo por la tarde, lo que representa una amenaza para los vientos dañinos. Un riesgo marginal de tormentas severas también incluye partes del centro de Illinois e Indiana.