Trump amenaza con aranceles a países que hagan negocios con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , firmó una orden ejecutiva que amenaza con imponer un arancel de 25% a países que comercien con Irán, anunció la Casa Blanca, en una medida diseñada para aumentar las presiones económicas sobre el gobierno iraní.

La decisión se da en momentos de fuerte tensión regional y en medio de protestas internas en Irán, e introduce nuevas sanciones indirectas dirigidas a socios comerciales de Teherán, incluidos países con los que Washington mantiene relaciones diplomáticas.

La medida generó reacciones adversas de aliados y socios comerciales de Estados Unidos, que advirtieron sobre las consecuencias negativas de un conflicto arancelario o la imposición de gravámenes en cadena en el comercio internacional.

Orden ejecutiva y alcance de los aranceles

Según la agencia Reuters, Trump afirmó que la orden ejecutiva instruye al gobierno estadounidense a imponer un arancel de 25% a bienes importados desde cualquier país que mantenga “acuerdos sustanciales” de comercio con Irán .

Aunque la Casa Blanca no ha publicado aún los detalles completos de la implementación de este arancel, el mandatario sostuvo que la medida será aplicada en casos específicos donde se detecte comercio significativo con Irán.

Fuentes oficiales indicaron que la medida se inscribe dentro del marco de sanciones económicas más amplias que Estados Unidos ha venido ejerciendo sobre Irán desde hace años, con el objetivo declarado de limitar el acceso de este último a mercados y divisas extranjeras.

President Donald J. Trump signs an Executive Order confronting the Iranian regime, establishing a process to impose tariffs on countries that continue purchasing goods or services from Iran.



Protecting America’s national security, foreign policy, and economy. 🇺🇸 pic.twitter.com/cfH1QMBZZX — The White House (@WhiteHouse) February 6, 2026

Implicaciones económicas

De acuerdo con Reuters, la amenaza de los aranceles anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump ya provocó reacciones de gobiernos extranjeros, entre ellos está China , cuya embajada en Estados Unidos advirtió que no hay ganadores en una guerra comercial y que la imposición de gravámenes podría afectar las relaciones económicas internacionales.

La agencia señaló que la medida introduce un nuevo factor de tensión en el comercio global al vincular aranceles estadounidenses con las relaciones comerciales de terceros países con Irán.