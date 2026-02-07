Choques con la policía en protestas anti ICE durante olímpicos de invierno en Milán, Italia

Choques entre manifestantes y elementos de seguridad se registraron en Milán durante las protestas contra la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) , durante los juegos olímpicos de invierno en Italia , informaron medios internacionales.

De acuerdo con Reuters, un grupo de alrededor de 100 personas se separó del contingente principal de una manifestación y lanzó bengalas, petardos, así como bombas de humo contra la policía, que respondió con cañones de agua para dispersarlos. El orden fue restablecido luego de algunos minutos

Las autoridades habían reforzado la seguridad en la capital italiana debido a la celebración de los olímpicos de invierno , en medio de la tensión social por el aumento en los costos de vivienda, la desigualdad y el impacto urbano de las obras asociadas al evento.

BREAKING: Total chaos as anti-Olympics protesters fire fireworks in Milan, Italy, protesting ‘environmental impact’ of Milano Cortina Winter Games pic.twitter.com/J79UvMZrVp — Rapid Report (@RapidReport2025) February 7, 2026

Protestas masivas en Milán y un grupo violento aislado

Reuters detalló que más de cinco mil personas participaron en la movilización, organizada por sindicatos de base, colectivos por el derecho a la vivienda y activistas comunitarios. La mayoría de la protesta se desarrolló de forma pacífica y estuvo enfocada en denunciar un modelo de ciudad que, según los organizadores, se ha vuelto insostenible por el aumento en el precio de las rentas.

El enfrentamiento se produjo cuando un grupo reducido, algunos con el rostro cubierto, se separó de la marcha principal y confrontó a las fuerzas de seguridad, lo que derivó en la intervención policial con equipo antidisturbios.

WATCH: Reporter screams in pain as anti-Olympics protesters fire fireworks directly at media in Milan, Italy https://t.co/Q9RH3ry4Cg pic.twitter.com/isd31WjadY — Rapid Report (@RapidReport2025) February 7, 2026

Rechazo a ICE y críticas al operativo de seguridad

En reportes de AFP, se señala que parte de las protestas en Milán se han centrado en el rechazo a la presencia de agentes de ICE en Italia como parte de la cooperación en seguridad durante los juegos olímpicos de invierno . Activistas consideran que el despliegue representa una amenaza a derechos civiles y soberanía nacional

Videos difundidos en redes sociales muestran consignas y manifestaciones contra el refuerzo de seguridad y el uso del evento deportivo como justificación para medidas de control más estrictas en espacios públicos.

HAPPENING NOW IN MILAN



Hundreds of people have gathered at Piazza XXV Aprile in Milan for an anti-ICE protest.



This comes after it was announced an ICE unit will deploy to Italy for the Winter Olympics. Milan Mayor Giuseppe Sala said that ICE would not be welcome in his city. pic.twitter.com/qHmMBlehqr — Devin Heroux (@Devin_Heroux) January 31, 2026

Tensión escala luego de los disturbios recientes en el norte de Italia

Desde la semana pasada hay alerta de seguridad en Italia por una protesta de grupos extremistas en Turín que terminó en hechos de violencia donde hubo más de 100 policías heridos y cerca de 30 personas detenidas; esto de acuerdo con las cifras reportadas por el Ministerio del Interior de Italia citadas por Reuters.

En consecuencia, las autoridades italianas reforzaron operativos en Milán durante la ceremonia inaugural de los juegos olímpicos, ante la posibilidad de más enfrentamientos en manifestaciones.