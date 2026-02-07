“ICE me va a llevar a la escuela”: la historia de Elizabeth, la niña detenida Minnesota y enviada a Texas

Lo que comenzó como la rutina escolar de su día a día, terminó en una auténtica pesadilla. Elizabeth Zuna Caisaguano, una niña de 10 años, y su madre fueron detenidas por agentes del ICE mientras ellas iban rumbo a la escuela en un suburbio de Minneapolis, en Minnesota.

Esto sucedió poco antes del amanecer del 6 de enero de 2026, cuando Elizabeth y su madre se dirigían a la parada del autobús escolar. De acuerdo con el testimonio de su padre, Luis Zuna, la menor incluso pensó que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la llevarían a la escuela.

“ICE me va a llevar a la escuela”, le dijo la niña por teléfono a su padre, según relató a la agencia CNN; sin embargo, ella y su madre fueron trasladadas al Centro Residencial Familiar de Dilley, en el sur de Texas.

¿Qué sucedió tras la detención de Elizabeth Zuna Caisaguano?

Horas después, al no tener noticias acerca de su hija, el padre acudió desesperado a la escuela primaria Highland, donde personal docente y trabajadores sociales intentaron localizarla sin éxito. Después de los momentos de angustia, esa misma tarde pudieron confirmar que Elizabeth y su madre habían sido trasladadas en avión a un centro de detención migratoria en Dilley, Texas, a prácticamente mil 900 kilómetros de distancia de su casa.

Durante el mes de enero de este 2026, al menos otros cinco niños del mismo distrito escolar de Columbia Heights también fueron enviados al mismo centro de detención, de acuerdo con autoridades escolares: “Hemos perdido contacto con varios estudiantes y creemos que algunos también están detenidos”, declaró a la CNN, Kristen Stuenkel, portavoz del distrito escolar.

ICE detiene niña en Minnesota ¿Qué dice el gobierno de Estados Unidos?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) niega que ICE tenga como objetivo a estudiantes o escuelas. En un comunicado oficial, se aseguró que “ICE no apunta a niños” y que la política migratoria busca mantener unidas a las familias, permitiendo que los padres decidan si sus hijos permanecen con ellos durante el proceso migratorio.

Sin embargo, el distrito escolar en Minneapolis denunció la presencia constante de agentes federales cerca de escuelas, autobuses y vecindarios, una situación que genera miedo e incertidumbre entre familias migrantes.

Detención de niña de diez años: Un caso que reaviva el debate migratorio

Cabe decir que la pequeña Elizabeth y su familia solicitaron asilo en Estados Unidos en 2020, luego de huir de la violencia y la discriminación en Ecuador. Aunque su solicitud fue rechazada en 2025, el caso continúa en apelación, según señala su abogado.

Después de casi un mes detenidas, Elizabeth y su madre regresaron a Minnesota, aunque su futuro legal sigue siendo incierto. La trabajadora social de su escuela dice que el sentir de la comunidad es que “Los niños pertenecen a la escuela, no a centros de detención”; ¿dónde debería trazarse el límite entre la aplicación de la ley migratoria y la protección de la infancia?

