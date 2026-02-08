Guerra en Ucrania: Zelenski dice que EU presiona para terminarla en verano

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski , afirmó que Estados Unidos está presionando tanto a Rusia como a Kiev para que alcancen un acuerdo que permita poner fin a la guerra durante el verano.

De acuerdo con Zelenski, Washington ha planteado un plazo que se extiende hasta junio, con la intención de acelerar las negociaciones y forzar avances concretos en un conflicto que se mantiene activo desde 2022.

El mandatario ucraniano señaló que esta presión forma parte de los esfuerzos de Estados Unidos por impulsar un proceso político que desemboque en un alto el fuego o un acuerdo que permita frenar los combates.

Our negotiating team delivered a report following meetings with the U.S. and Russian sides. They provided detailed updates on how the discussions unfolded and which particular points were most sensitive and which were constructive.



Ukraine needs results, and one of the most…

Presión de Washington sobre Moscú y Kiev

Zelenski detalló que la iniciativa estadounidense no está dirigida únicamente a Ucrania, sino que también incluye presiones directas sobre Rusia para que acepte un marco de negociación con tiempos definidos.

Según sus declaraciones, el objetivo sería llegar a un entendimiento antes del inicio del verano, aunque reconoció que las posiciones entre Rusia y Ucrania siguen siendo distantes, especialmente en temas territoriales y de seguridad.

Negociaciones sin avances

A pesar del impulso diplomático, Zelenski subrayó que los combates continúan y que no se han registrado avances sustanciales en las rondas recientes de diálogo.

Rusia mantiene ataques en distintos puntos del territorio ucraniano, mientras Kiev insiste en que cualquier acuerdo debe garantizar la soberanía y la integridad territorial del país.

Last night, the Russians struck facilities critical to the operation of Ukraine's nuclear power plants. Today, units at Ukraine's NPPs reduced power generation, and one unit was automatically shut down. This is a level of attack that no terrorist in the world has ever dared, and…

Estados Unidos fija plazos mientras la guerra sigue activa

Estados Unidos ha puesto sobre la mesa un plazo hasta el verano para intentar cerrar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania , de acuerdo con lo dicho por el presidente Volodímir Zelenski , en un intento por acelerar las negociaciones tras meses sin avances claros.

Sin embargo, el conflicto sigue activo y los combates continúan en distintos frentes, sin señales de un avance inmediato ni en el terreno militar ni en el diplomático, pese a los contactos recientes entre las partes.

Zelenski reconoció que, aunque Washington busca acelerar las conversaciones, las posiciones entre Rusia y Ucrania siguen siendo distantes, especialmente en temas clave como territorio, seguridad y garantías a largo plazo.