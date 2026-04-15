¿Por dónde pasará el nuevo Cablebús en Puebla? Las 4 rutas confirmadas del transporte

La movilidad en Puebla está por cambiar de nivel. Ante un parque vehicular que no deja de crecer y una demanda de viajes que superará los 5 millones diarios para el 2030, el gobierno estatal presentó el Sistema de Transporte por Cable (Cablebús).

No se trata solo de una ruta más, sino de una red de 13.6 kilómetros que busca desahogar las calles operando exclusivamente con energía eléctrica, lo que reduciría drásticamente la huella de carbono en la ciudad.

⚠️🚠 El #Cablebús en #Puebla operará con 9 estaciones, 383 cabinas y una capacidad de hasta 2,500 pasajeros por hora por sentido.

Tendrá una extensión de 13.61 km y el costo del pasaje aún se analiza, aunque podría ser de 12 pesos. pic.twitter.com/nvn5s1jeqO — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) April 13, 2026

¿Cuáles serán las líneas del Cablebús de Puebla?

El proyecto final contempla cuatro trayectorias clave que conectarán zonas administrativas, recreativas y escolares. Las rutas confirmadas son:



Línea 1: Del CIS al Parque Juárez.

Del CIS al Parque Juárez. Línea 2: Del Parque Juárez a Xonaca.

Del Parque Juárez a Xonaca. Línea 3: De Xonaca al Cerro de Amalucan.

De Xonaca al Cerro de Amalucan. Línea 4: Del Parque Biblioteca a la Unidad Deportiva. En total, el sistema contará con nueve estaciones estratégicamente ubicadas para facilitar el transbordo entre los diferentes tramos y otros medios de transporte.

¿Qué capacidad tendrá el nuevo teleférico de Puebla?

Para mover a los poblanos, el sistema contará con hasta 383 cabinas, cada una con espacio para 10 pasajeros. La capacidad instalada permitirá trasladar entre mil y 2 mil 500 personas por hora en cada sentido.

Según los estudios de factibilidad, esta tecnología es mucho más eficiente y limpia que el sistema de autobuses; mientras que una unidad de RUTA genera 242 toneladas de dióxido de carbono al año, todo el sistema de cable produciría apenas 48.2 toneladas.

¿Cuándo iniciará la construcción del Cablebús en Puebla?

Aunque las rutas ya están trazadas, la obra todavía no tiene una fecha exacta de arranque. Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa de ejecución de estudios. El inicio de los trabajos físicos dependerá de que el gobierno estatal obtenga todos los trámites, licencias y permisos ambientales correspondientes.

Lo que sí es un hecho es que se busca una ejecución rápida para mitigar el caos vial que generan los 4.4 millones de viajes que hoy se registran diariamente en la metrópoli.

🚠El sistema de cable parte de diversos estudios para impulsar el proyecto, enfocándose en una movilidad segura, eficiente e incluyente, como el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS) y el análisis costo-beneficio, los cuales han arrojado resultados para un plan… pic.twitter.com/y4eu7tYOBw — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) April 13, 2026

Una tarjeta única para pagar cable, bus y bici en Puebla

Se estima que el costo máximo del pasaje sea de 12 pesos. Lo novedoso es que se utilizará una sola tarjeta, tanto física como virtual, que servirá para el Cablebús, el sistema RUTA y las bicicletas públicas.

Además, se mantendrá la gratuidad para adultos mayores, personas con discapacidad y niños de primaria, buscando que el costo de operación de 105 millones de pesos anuales sea sostenible a corto plazo.