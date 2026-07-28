“Un holocausto vegetal": vecinos acusan ecocidio por construcción del Cablebús en Puebla

Habitantes de la capital de Puebla salieron a las calles durante el fin de semana para manifestarse contra la construcción del Cablebús, el cual consideran que es un gasto innecesario y destacan que representa un ecocidio.

Protestas en Puebla contra la construcción del Cablebús

Los inconformes critican que se le dediquen más de 7 mil millones de pesos a la construcción de este teleférico impulsado por el régimen de Alejandro Armenta y su coordinador de gabinete, José Luis García Parra, quien incluso admitió que el Cablebús no resolverá los problemas de movilidad en Puebla.

Poblanos volvieron a marchar CONTRA el Cablebús, proyecto impulsado por el gobierno morenista de Alejandro Armenta. Exigen que esos recursos se destinen a atender las VERDADERAS NECESIDADES del estado.🚠❌ #NoAlCablebúsEnPuebla #SinAmorAPuebla #GobiernoEcocida #ProyectoEcocida pic.twitter.com/WLWH6RbPLo — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) July 27, 2026

Acusan ecocidio y daño irreversible a áreas verdes por construcción del Cablebús en Puebla

En el mitin, defensores del medio ambiente describieron la intervención prevista como un daño irreversible a la vegetación urbana. Jeancarlos Collantes afirmó:

“Esto se puede catalogar como un holocausto vegetal”, expresó Jean Carlos Collantes a cámaras y micrófonos de Azteca Noticias, quien explicó que este término es un concepto filosófico “que nos dice cómo es que se está llevando a cabo un ecocidio”. Consideró que el gobierno de Puebla ignora las funciones de los árboles y plantas.

Exigen redirigir el presupuesto del Cablebús de Puebla a bacheo y transporte público

Quienes protestaron pidieron que los recursos públicos del Cablebús de Puebla se orienten a necesidades básicas: mantenimiento de vialidades, ampliación y mejora del transporte público, así como la preservación de áreas verdes.

“Este proyecto que nadie quiere, que nadie pidió y que es un despilfarro de dinero del cual los poblanos podríamos usar de múltiples maneras”, expresó Marlene Vargas, otra inconforme.

En su demanda insistieron en la reubicación del presupuesto hacia nuevas rutas, más camiones y mayor inversión en parques urbanos.

Marlene Vargas recordó que defender las áreas verdes les ha costado ser atacados con violencia, como el 15 de julio de 2026, cuando sufrieron agresiones e intimidación. Destacó que el gobierno de Alejandro Armenta les envía “porros a golpearnos, a quitarnos nuestras mantas cuando así lo desea”.

