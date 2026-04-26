¡Gana hasta 36 mil pesos en el campo! Canadá ofrece trabajo a agricultores; esta es la lista de requisitos

Si estás buscando trabajo en Canadá para agricultores esta puede ser una oportunidad real para salir del país con ingresos de hasta 36 mil pesos mensuales; la vacante ya está abierta y tiene fecha límite cercana, por lo que el proceso de registro ya está en marcha y no será permanente.

La oferta fue publicada por la Secretaría del Trabajo y está dirigida a personas con experiencia en campo; el puesto es de trabajador agrícola en Canadá, con contratación temporal, prestaciones incluidas y posibilidad de integrarse en actividades de cultivo, cosecha y manejo de productos.

¿En qué consiste el trabajo para agricultores en Canadá?

El empleo está enfocado en labores agrícolas dentro de granjas, donde se requiere participar en la siembra, mantenimiento y cosecha de hortalizas; también incluye actividades como selección, clasificación y empaque de productos, así como limpieza de áreas de cultivo y preparación del suelo.

Se trata de un trabajo físico, con jornadas completas de lunes a viernes, en un horario aproximado de 07:00 a 18:00 horas; además, se requiere disponibilidad para viajar y adaptarse a condiciones propias del campo.

Salarios de hasta 19 dólares por hora y el proceso de visado H-2A a través del Servicio Nacional de Empleo.|IA

Requisitos para aplicar a este trabajo en Canadá

Para postularte como agricultor, necesitas cumplir con lo siguiente:



Escolaridad mínima: primaria

Experiencia de 1 a 2 años en actividades agrícolas

Conocimientos en cosecha, selección y control de calidad

Habilidades como trabajo en equipo, adaptación y compromiso

Disponibilidad para viajar

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¿Cuánto pagan y qué ofrece la empresa?

El salario mensual es de hasta 36 mil pesos, además de beneficios como seguro médico, atención dental, transporte y seguridad social; el contrato es por tiempo determinado y el proceso de reclutamiento tiene una duración aproximada de dos semanas.

Fecha clave para no perder la oportunidad

La vacante estará disponible hasta el 8 de mayo de 2026, por lo que quienes estén interesados en trabajar como agricultores en Canadá deben iniciar su proceso lo antes posible; una vez cerrada la convocatoria, no se garantiza que vuelva a abrirse en el corto plazo.

Si cumples con el perfil y buscas vivir en Canadá como trabajador agrícola, no dejes pasar esta oportunidad; la convocatoria estará disponible solo por tiempo limitado y el proceso ya está activo.

Puedes consultar los detalles y postularte directamente en el portal oficial de la vacante; hacerlo a tiempo puede marcar la diferencia para asegurar tu lugar en el proceso.