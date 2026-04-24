¿Se desploma el dólar? Consulta el tipo de cambio y el Bitcoin HOY 24 de abril en México
Descubre cuánto pagarás por cada dólar estadounidense: Indicadores financieros y tipo de cambio de hoy viernes 24 de abril de 2026 en México.
Si vas a comprar o vender divisas, esto te interesa: El precio del dólar hoy en México muestra movimientos relevantes en medio de la incertidumbre económica global. Durante la jornada de viernes 24 de abril de 2026, el dólar estadounidense presenta variaciones ante la cautela de los inversionistas por el desempeño económico internacional y las expectativas sobre tasas de interés.
En Azteca Noticias te presentamos el tipo de cambio actualizado hoy, junto con los principales indicadores financieros para que tomes decisiones informadas.
¿Cuánto está el dólar hoy en Banco Azteca?
El precio del dólar hoy en Banco Azteca se ubica en:
- Dólar a la compra: $16.00 pesos
- Dólar a la venta: $18.09 pesos.
Estos valores corresponden a la apertura de este viernes 24 de abril de 2026 en ventanilla bancaria. Recuerda que puedes realizar operaciones y cambiar dólar en Banco Azteca hoy en sucursales de 9:00 a 21:00 horas.
Precio del dólar canadiense hoy 24 de abril de 2026
El dólar canadiense en México cotiza en:
- Dólar canadiense a la compra: $10.50 pesos
- Dólar canadiense a la venta: $13.74 pesos.
Precio del dólar en Tijuana hoy
Si estás en la frontera, toma en cuenta que: El dólar en Tijuana hoy se vende en $17.39 pesos.
¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 24 de abril de 2026?
El precio del Bitcoin comenzó la jornada de este viernes 24 de abril de 2026 en 78 mil 22 dólares estadounidenses por unidad, lo que representa una pérdida del 0.30% en comparación con su cierre previo.
Al tipo de cambio, el precio del Bitcoin (BTC) en México abrió el día en 1 millón 358 mil 25 pesos por unidad, una baja del 3.17% respecto a su último cierre.
Precio del petróleo hoy 24 de abril de 2026
La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha interrumpido el transporte marítimo en el Estrecho de Ormuz, lo que ha provocado un aumento del precio del petróleo y otras materias primas, incluidos los fertilizantes, los productos petroquímicos y el aluminio.
Petróleo Brent: $105.71 dólares por barril
West Texas Intermediate: $95.72 dólares por barril
Mezcla Mexicana: $97.46 dólares por barril.
¿Qué pasa si baja el Índice Dólar?
Si el Índice Dólar disminuye, el precio del dólar se deprecia frente a monedas como el euro, yen, libra esterlina, dólar canadiense, corona sueca y franco suizo. Por otra parte:
- Las exportaciones estadounidenses se vuelven más baratas, beneficiando a las empresas exportadoras
- Las importaciones a Estados Unidos se encarecen, afectando a los consumidores locales.
El tipo de cambio en México hoy sigue siendo un indicador clave para la economía diaria. Ante la volatilidad global, surge la pregunta: ¿es buen momento para comprar dólares o conviene esperar?