¿Se desploma el dólar? Consulta el tipo de cambio y el Bitcoin HOY 24 de abril en México

Si vas a comprar o vender divisas, esto te interesa: El precio del dólar hoy en México muestra movimientos relevantes en medio de la incertidumbre económica global. Durante la jornada de viernes 24 de abril de 2026, el dólar estadounidense presenta variaciones ante la cautela de los inversionistas por el desempeño económico internacional y las expectativas sobre tasas de interés.

En Azteca Noticias te presentamos el tipo de cambio actualizado hoy, junto con los principales indicadores financieros para que tomes decisiones informadas.

Precio del dólar hoy | Viernes 24 de abril de 2026|Archivo

¿Cuánto está el dólar hoy en Banco Azteca?

El precio del dólar hoy en Banco Azteca se ubica en:

Dólar a la compra: $16.00 pesos



Dólar a la venta: $18.09 pesos.

Estos valores corresponden a la apertura de este viernes 24 de abril de 2026 en ventanilla bancaria. Recuerda que puedes realizar operaciones y cambiar dólar en Banco Azteca hoy en sucursales de 9:00 a 21:00 horas.

Recuerda que puedes realizar operaciones y cambiar dólar en Banco Azteca hoy en sucursales de 9:00 a 21:00 horas.|Banco Azteca

Precio del dólar canadiense hoy 24 de abril de 2026

El dólar canadiense en México cotiza en:

Dólar canadiense a la compra: $10.50 pesos



Dólar canadiense a la venta: $13.74 pesos.

Precio del dólar en Tijuana hoy

Si estás en la frontera, toma en cuenta que: El dólar en Tijuana hoy se vende en $17.39 pesos.

El dólar en Tijuana hoy se vende en $17.39 pesos|Cotización.co

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 24 de abril de 2026?

El precio del Bitcoin comenzó la jornada de este viernes 24 de abril de 2026 en 78 mil 22 dólares estadounidenses por unidad, lo que representa una pérdida del 0.30% en comparación con su cierre previo.

Al tipo de cambio, el precio del Bitcoin (BTC) en México abrió el día en 1 millón 358 mil 25 pesos por unidad, una baja del 3.17% respecto a su último cierre.

Descubre el nuevo precio del Bitcoin en México|“Google”

Precio del petróleo hoy 24 de abril de 2026

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ha interrumpido el transporte marítimo en el Estrecho de Ormuz, lo que ha provocado un aumento del precio del petróleo y otras materias primas, incluidos los fertilizantes, los productos petroquímicos y el aluminio.

Petróleo Brent: $105.71 dólares por barril

West Texas Intermediate: $95.72 dólares por barril

Mezcla Mexicana: $97.46 dólares por barril.

¿Qué pasa si baja el Índice Dólar?

Si el Índice Dólar disminuye, el precio del dólar se deprecia frente a monedas como el euro, yen, libra esterlina, dólar canadiense, corona sueca y franco suizo. Por otra parte:



Las exportaciones estadounidenses se vuelven más baratas, beneficiando a las empresas exportadoras



Las importaciones a Estados Unidos se encarecen, afectando a los consumidores locales.



El tipo de cambio en México hoy sigue siendo un indicador clave para la economía diaria. Ante la volatilidad global, surge la pregunta: ¿es buen momento para comprar dólares o conviene esperar?

