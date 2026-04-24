¿Cuál es el producto más caro? La canasta básica supera los $2,100 y sigue subiendo

La canasta básica en México continúa encareciéndose y ya supera los $2,100, reflejo del impacto constante de la inflación alimentaria en la economía de millones de familias.

Productos esenciales registran aumentos que obligan a ajustar el gasto diario, mientras crece la preocupación por identificar cuál es el producto más caro y cómo su precio influye en el costo total de la despensa.

La canasta básica en México supera dos mil pesos

El costo de la canasta básica en México continúa al alza y en abril de 2026 alcanzó un promedio nacional de $2,106.45, de acuerdo con Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Esto representa un incremento mensual de 1.01% (equivalente a $21.13), reflejando el impacto sostenido de la inflación alimentaria en el gasto diario de las familias.

🧵 1/⁰La realidad en México es clara: la inflación alimentaria sigue subiendo y cada día pesa más en el bolsillo de millones de familias. Hoy la canasta básica ya supera los $2,100.⁰#LaCarestíaNoCede #ANPECInforma pic.twitter.com/D7GiKcy4Ho — ANPEC (@ANPECmx) April 23, 2026

Estados con la canasta básica más cara en abril

A nivel estatal, el Estado de México se mantiene como la entidad con la canasta básica más cara, con $2,485.50, mientras que otras regiones también registran aumentos relevantes durante el último mes.

El análisis también revela que algunos estados han resentido con mayor fuerza el encarecimiento, como Hidalgo (13.41%), Yucatán (12.31%) y Querétaro (6.00%), evidenciando una presión desigual en el país.

En contraste, aunque algunas entidades presentan ligeras variaciones a la baja, la tendencia general sigue siendo de incremento en productos esenciales.

¿Cuáles son los productos más caros de la canasta básica?

Dentro del listado de productos, hay varios que destacan por su alto precio promedio nacional, encabezando el costo total de la canasta:



Chuleta de puerco: $138.59

Café soluble: $168.38

Bistec de res: $77.13

Pollo entero: $77.13

Aguacate: $64.38

Jitomate saladet: $51.63

Huevo: $51.94

Además de ser de los más costosos, algunos de estos productos también han presentado variaciones importantes en sus precios, lo que influye directamente en el incremento general de la canasta.

Este panorama confirma que el encarecimiento no solo se concentra en un tipo de alimento, sino que afecta tanto a proteínas como a frutas, verduras y productos procesados, complicando cada vez más el acceso a una alimentación básica para millones de familias en México.