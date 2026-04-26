El dato que tu auto esperaba: Precio de la gasolina actualizado en México hoy 26 de abril

¿Quieres saber dónde se vende más barata la gasolina hoy? En Azteca Noticias te compartimos en qué parte del país se encuentra el precio más bajo del combustible para este domingo 26 de abril de 2026.

¿Cuál es el precio del litro de gasolina en México hoy?

Para este 26 de abril de 2026, los costos promedio a nivel nacional son los siguientes:

Gasolina Regular : 23.54 pesos por litro

: 23.54 pesos por litro Gasolina Premium : 25.51 pesos por litro

: 25.51 pesos por litro Diésel: 25.85 pesos por litro

Precio del gas natural vehicular 26 de abril de 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos

Promedio por litro: 12.60 pesos

Máximo por litro: 14.49 pesos

Precio de la gasolina en CDMX hoy 26 de abril de 2026

Te compartimos los precios del combustible en la Ciudad de México este domingo:

Gasolina Regular : 23.79 pesos por litro

: 23.79 pesos por litro Gasolina Premium: 28.40 pesos por litro

28.40 pesos por litro Diésel: 27.96 pesos por litro

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Precio de gasolina en Edomex hoy 26 de abril de 2026

En el Estado de México, los costos son:

Gasolina Regular : 23.66 pesos por litro

: 23.66 pesos por litro Gasolina Premium : 27.83 pesos por litro

: 27.83 pesos por litro Diésel: 27.75 pesos por litro

Precio de gasolina en Guadalajara 26 de abril de 2026

En Guadalajara, los precios se ubican en:

Gasolina Regular : 23.99 pesos por litro

: 23.99 pesos por litro Gasolina Premium : 29.12 pesos por litro

: 29.12 pesos por litro Diésel: 28.48 pesos por litro

Precio de gasolina hoy 26 de abril de 2026 en Monterrey

Para Monterrey, los costos son:

Gasolina Regular : 24.01 pesos por litro

: 24.01 pesos por litro Gasolina Premium : 29.43 pesos por litro

: 29.43 pesos por litro Diésel: 28.03 pesos por litro

Precio de gasolina en Chihuahua hoy 26 de abril de 2026

En Chihuahua, los precios son:

Gasolina Regular : 22.29 pesos por litro

: 22.29 pesos por litro Gasolina Premium : 25.64 pesos por litro

: 25.64 pesos por litro Diésel: 27.71 pesos por litro

Precio de gasolina en Campeche hoy 26 de abril de 2026

En Campeche, el combustible se vende en:

Gasolina Regular : 23.86 pesos por litro

: 23.86 pesos por litro Gasolina Premium : 27.81 pesos por litro

: 27.81 pesos por litro Diésel: 28.22 pesos por litro

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Te compartimos los costos del combustible en Estados Unidos para este 26 de abril de 2026:

Gasolina Regular por galón: 4.09 dólares (71.08 pesos)

por galón: 4.09 dólares (71.08 pesos) Gasolina Premium por galón: 4.96 dólares (86.21 pesos)

por galón: 4.96 dólares (86.21 pesos) Diésel por galón: 5.46 dólares (94.90 pesos)

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

El precio de la gasolina para este domingo 26 de abril de 2026 corresponde a lo reportado por los permisionarios, conforme a lo establecido por la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Entre las regiones con el combustible más barato destaca Chihuahua, donde el litro de gasolina Regular se ubica en 22.29 pesos. En contraste, Monterrey, Nuevo León, figura entre las zonas con precios más elevados, al alcanzar los 24.01 pesos por litro.

¿Cuál es la diferencia entre Magna y Premium?

La principal diferencia entre la gasolina Magna y Premium radica en su nivel de octanaje, es decir, su resistencia a detonar dentro del motor.

La gasolina Magna cuenta con 87 octanos, adecuada para motores de baja compresión. Por su parte, la Premium, con 91 octanos o más, está diseñada para motores turbo, súper cargados o con sistemas de inyección directa.

Para elegir el combustible correcto, se recomienda consultar el manual del vehículo, así como revisar el tapón del tanque o la puerta del conductor.