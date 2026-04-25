La emoción por la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 está siendo aprovechada por los ciberdelincuentes que buscan engañar a miles de personas. Autoridades mexicanas advirtieron acerca de un incremento en ofertas de trabajo falsas relacionadas con el Mundial 2026, difundidas principalmente en redes sociales y páginas web fraudulentas.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), estas estafas solamente buscan obtener dinero o datos personales de parte de los usuarios mediante promesas atractivas, además de poco realistas.

Falsas ofertas de trabajo: ¿Cómo operan las estafas de empleo del Mundial 2026?

Los delincuentes publican anuncios con mensajes llamativos como: “¡Trabaja en el Mundial! Altos sueldos, viaje y hospedaje incluidos”. Entre las características más comunes están:



Salarios elevados sin experiencia



Contratación inmediata



Promesas de visa



Requisitos mínimos o inexistentes.



Incluso algunas de las falsas ofertas de empleo incluyen vacantes como “asistentes”, “seguridad” o “promotores”, con supuestos contactos internacionales. Sin embargo, estas ofertas suelen dirigir a correos electrónicos o números falsos, donde solicitan pagos anticipados o documentación personal.

Evitar ser víctima de falsas vacantes de empleo durante el #MundialDeFútbol2026, recuerda verificar en canales oficiales antes de postularte.

https://t.co/vaLp599LOn pic.twitter.com/Y9yhw9PZA5 — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) April 25, 2026

¿Qué recomienda la SSPC para evitar fraudes?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió una serie de recomendaciones clave para protegerse:

No enviar documentos personales a desconocidos



No realizar depósitos o pagos por procesos de contratación



Verificar la existencia real de la empresa



Revisar que las ofertas provengan de sitios oficiales o empresas reconocidas



Además, advierten que ninguna empresa seria solicita dinero para contratar personal.

¿Por qué aumentan estas estafas rumbo al Mundial 2026?

Eventos internacionales como el Mundial 2026 generan una alta demanda de empleo temporal, lo que facilita que los delincuentes aprovechen la urgencia y el interés de las personas. El uso de redes sociales y plataformas digitales permite que estas ofertas de empelo se difundan rápidamente, alcanzando a potenciales víctimas en cuestión de horas.

Si bien el Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, generará oportunidades reales de empleo, las autoridades insisten en que es fundamental verificar cada oferta antes de confiar. La promesa de viajar, ganar dinero y participar en uno de los eventos más importantes del mundo puede ser tentadora. Pero ante el aumento de fraudes, la pregunta es clara: ¿vale la pena arriesgar tus datos y tu dinero por una oferta que podría no ser real.