Carreteras de México HOY 24 de abril: Se registra accidente en la vía Atlacomulco- Maravatío
¿Viernes caótico en las carreteras de México? Sigue el reporte EN VIVO de percances viales, reducción de carriles, bloqueos y accidentes.
¿Vas a salir a carretera hoy? Este viernes 24 de abril se espera que la actividad en carreteras de México sea ajetreada con percances viales, bloqueos, manifestaciones y reducción de carriles.
En Azteca Noticias te damos el reporte EN VIVO para que llegues a tu destino sin retrasos.
¡Evita retrasos! Consulta el reporte EN VIVO de las carreteras de México HOY viernes 24 de abril
Cierre en la carretera Morelia-Salamanca
Cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 035+300, de la carretera Morelia - Salamanca a la altura del Municipio. de Epifanio, Michoacán.
#TomePrecaución en #Michoacán se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVila cerca del km 035+300, de la carretera Morelia - Salamanca a la altura del Mpio. de Epifanio, Mich. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/IkqBmAVES7— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 24, 2026
Accidente en carretera de Mérida
Se registra cierre total de circulación tras accidente cerca del km 143+800, de la carretera Mérida - Puerto Juárez.
#TomePrecaución en #Yucatán se registra cierre total de circulación tras #AccidenteVial cerca del km 143+800, de la carretera Mérida - Puerto Juárez, a la altura del Mpio. San Diego, Yuc. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/rcG3y3U79v— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 24, 2026
Cierre total en Nuevo León
Se registra accidente en el km 136+500 de la carretera Matehuala-Saltillo. Se habilita un carril de circulación.
#TomePrecaución en #NL se registra cierre total a la circulación, habilitando un carril de circulación en contraflujo tras #AccidenteVial cerca del km 136+500 de la carretera Matehuala-Saltillo Atienda indicación vial. pic.twitter.com/7pDttn3Z9d— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 24, 2026
Carretera Morelia-Salamanca presenta auto incendiado
Cierre parcial cerca del km 044+200 en dirección a Salamanca
Accidente en la carretera Atlacomulco- Maravatío
Cierre parcial de la circulación cerca del km 143+200 en la Localidad Colorado dirección a Maravatío.