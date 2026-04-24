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Carreteras de México HOY 24 de abril: Se registra accidente en la vía Atlacomulco- Maravatío

¿Viernes caótico en las carreteras de México? Sigue el reporte EN VIVO de percances viales, reducción de carriles, bloqueos y accidentes.

Carreteras México
|Guardia Nacional

Escrito por: Azteca Noticias

¿Vas a salir a carretera hoy? Este viernes 24 de abril se espera que la actividad en carreteras de México sea ajetreada con percances viales, bloqueos, manifestaciones y reducción de carriles.

En Azteca Noticias te damos el reporte EN VIVO para que llegues a tu destino sin retrasos.

¡Evita retrasos! Consulta el reporte EN VIVO de las carreteras de México HOY viernes 24 de abril

Cierre en la carretera Morelia-Salamanca

Cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 035+300, de la carretera Morelia - Salamanca a la altura del Municipio. de Epifanio, Michoacán.

Accidente en carretera de Mérida

Se registra cierre total de circulación tras accidente cerca del km 143+800, de la carretera Mérida - Puerto Juárez.

Cierre total en Nuevo León

Se registra accidente en el km 136+500 de la carretera Matehuala-Saltillo. Se habilita un carril de circulación.

Carretera Morelia-Salamanca presenta auto incendiado

Cierre parcial cerca del km 044+200 en dirección a Salamanca

Accidente en la carretera Atlacomulco- Maravatío

Cierre parcial de la circulación cerca del km 143+200 en la Localidad Colorado dirección a Maravatío.

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