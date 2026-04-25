¡Momento de llenar el tanque! Así quedó el precio de la gasolina este sábado 25 de abril 2026

Si tienes planeado acudir a una estación de servicio, esta información es relevante para tu economía. El precio de la gasoplina en el territorio mexicano han sido actualizados recientemente; estar al tanto de estos cambios te permitirá optimizar tu presupuesto y organizar tus consumos de manera más eficiente. De acuerdo con los reportes emitidos por la Comisión Nacional de Energía (CNE), estos son los precios promedio que rigen en el país durante este sábado 25 de abril de 2026.

¿Cuál es el precio de la gasolina HOY en México?

Los precios promedio nacionales para este sábado 25 de abril de 2026 son:

Gasolina Magna ( Regular ): $23.67 pesos por litro



): $23.67 pesos por litro Gasolina Premium



Diésel: $28.22 pesos por litro.

Estos valores pueden variar dependiendo de la región, pero sirven como referencia clave para los automovilistas en diversas partes del país.

Precio de la gasolina HOY en CDMX

En la Ciudad de México, los costos se mantienen ligeramente por debajo del promedio nacional:

Gasolina Magna : $23.80 pesos por litro



: $23.80 pesos por litro Gasolina Premium : $28.39 pesos por litro



: $28.39 pesos por litro Diésel: $27.96 pesos por litro.

¿Dónde está más barata la gasolina hoy?

La CDMX se destaca como una de las zonas con menor precio en gasolina Magna, mientras que Nuevo León registra el costo más alto en Premium, alcanzando los $29.42 pesos por litro.

El precio de la gasolina en México hoy sigue siendo un factor clave en el bolsillo de millones. Con estos cambios diarios, surge la duda: ¿seguirá subiendo o veremos un respiro en los próximos días?

Precio del Gas Natural Vehicular HOY

Mínimo: $10.99 pesos por litro



Promedio: $12.60 pesos por litro



Máximo: $14.49 pesos por litro.



Otros estados: así está la gasolina hoy en Jalisco

Precio de la Magna : $23.98



: $23.98 Precio de la Premium : $29.10



: $29.10 Precio del Diésel: $28.48 por litro.

Gasolina hoy en Nuevo León

Magna: $24.01



Premium: $29.42



Diésel: $28.04 por litro.

Precio de la gasolina hoy sábado 25 de abril en el Estado de México

Gasolina Regular: $23.66



Gasolina Premium: $27.84



Diésel: $27.76 por litro.

Hoy No Circula sábado 25 de abril de 2026

Antes de salir, revisa el programa Hoy No Circula vigente este sábado 25 de abril de 2026, conforme al calendario de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), para evitar multas.