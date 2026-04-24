Pemex descarta incendio en la Refinería de Salamanca: el fuego ocurrió en un predio externo

¿Qué pasó en la Refinería Salamanca? Tras el reporte de un incendio en las inmediaciones de la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor, Petróleos Mexicanos (Pemex) aclaró que el siniestro se originó en un predio privado ajeno a la institución, por lo que la planta opera con normalidad y sin riesgos para la población.

Aunque el incidente no afectó la infraestructura ni los procesos de producción en Salamanca, la paraestatal desplegó apoyo técnico para mitigar las llamas en coordinación con los cuerpos de emergencia locales.

¿Hubo un incendio en la Refinería de Salamanca?

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que la Refinería Ingeniero Antonio M. Amor (RIAMA) mantiene sus operaciones y programas de producción bajo condiciones de total seguridad, descartando cualquier riesgo para sus instalaciones, el personal o la población civil.

La aclaración surge a raíz de un incendio registrado en un predio privado cercano a la planta. Pemex enfatizó que este evento es ajeno a sus operaciones y no ha afectado la infraestructura ni los procesos de la refinería.

A pesar de ser un incidente externo, la institución realizó las siguientes acciones:



Apoyo técnico: Participación activa en las labores de mitigación del fuego.

Coordinación: Comunicación permanente con autoridades locales y cuerpos de emergencia.

Vigilancia: Monitoreo para garantizar la protección del medio ambiente y la seguridad perimetral.

Incendio en Dos Bocas: arde bodega de coque en la refinería Olmeca

El pasado 9 de abril, se registró un feroz incendio en las instalaciones de la refinería Olmeca, específicamente en la bodega de coque.

El incidente, que inicialmente generó incertidumbre y alerta entre los trabajadores y comunidades aledañas debido a reportes de dificultades para su control, fue atendido de manera coordinada por un contingente de 150 elementos.

#AlMomento | Trabajadores señalan que los cuerpos de emergencia no pueden controlar el incendio en la refinería #Olmeca en Tabasco.



En otros videos los trabajadores huyen del siniestro.



Lee más: https://t.co/n7fmku2gGY pic.twitter.com/tbVTeppzeR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 10, 2026

Ante lo ocurrido, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que, el siniestro fue localizado y finalmente sofocado, evitando que se extendiera a otras áreas críticas.

"El director de Pemex y el gerente de la Refinería Olmeca me informan que el incendio se encuentra localizado exclusivamente en un área de almacenamiento de coque y está controlado", mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum por medio de su cuenta en X.