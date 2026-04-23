Dólar hoy 23 de abril: Los factores que están moviendo el tipo de cambio este jueves

¿Planeas cambiar divisas? El precio del dólar estadounidense inicia este jueves 23 de abril de 2026 con un alza en el tipo de cambio, debido al estancamiento de las pláticas entre Estados Unidos e Irán para lograr la paz, lo que también ha disparado el precio del petróleo a más de 100 dólares por barril.

Precio del dólar hoy 23 de abril 2026 en México

El precio del dólar en Banco Azteca se coloca en 15.95 pesos a la compra y en $17.94 pesos mexicanos a la venta en ventanilla bancaria al inicio de la jornada de este jueves.

El índice del dólar, que rastrea la cotización del billete verde con otras seis divisas, superó el 0.17%, con lo cual se posicionó con un aumento del 0.4% en la semana, la primera ganancia en un mes.

¿Cuál es el precio del dólar en Tijuana hoy 23 de abril 2026?

En Tijuana, el precio del dólar hoy se ubica en $17.36 pesos a la venta. Es importante considerar que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la región del país.

Precio del dólar canadiense hoy 23 de abril 2026 en México

El dólar canadiense en Banco Azteca se cotiza en $10.45 pesos a la compra y en $13.69 pesos mexicanos a la venta en ventanilla bancaria al arranque de este jueves.

Si deseas cambiar dinero, puedes acudir a cualquier sucursal de Banco Azteca, cuyo horario de atención es de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 23 de abril 2026?

El Bitcoin arrancó la jornada de este jueves 23 de abril en 77 mil 538 dólares por unidad, con una ligera baja de 0.11% respecto a su cierre previo.

En moneda nacional, la criptomoneda abrió el día con un valor de 1 millón 334 mil 419 pesos por unidad.

¿A cómo amaneció el Bitcoin hoy?|Google.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 23 de abril 2026?

El precio del petróleo se estabilizó este jueves, al mantener las ganancias de ayer, debido al estancamiento de las pláticas de paz entre Irán y Estados Unidos, así como las continuas restricciones a barcos cargueros en el estrecho de Ormuz.