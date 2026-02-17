Tráfico en carreteras de México HOY: cierres y congestionamientos en tiempo real

Mantente informado acerca del tráfico y/o bloqueos en carreteras de México, hoy 17 de febrero de 2026; en este minuto a minuto EN VIVO te presentamos el reporte de las principales autopistas de México.

Autoridades federales informan circulación lenta en varios tramos carreteros debido a choques por alcance, vehículos descompuestos y alta carga vehicular; Fuerza Informativa Azteca te recomienda manejar con precaución y atender indicaciones viales.

