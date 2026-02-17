Logo Inklusion Sitio accesible
Tráfico en carreteras de México HOY: cierres y congestionamientos en tiempo real

¿Caos en autopistas? Así está el tráfico en las principales carreteras de México HOY, martes 17 de febrero de 2026 en México.

¿Caos en autopistas? Así está el tráfico en las principales carreteras de México en este momento|Arturo Engels
Notas,
Finanzas

Escrito por: Arturo Engels

Mantente informado acerca del tráfico y/o bloqueos en carreteras de México, hoy 17 de febrero de 2026; en este minuto a minuto EN VIVO te presentamos el reporte de las principales autopistas de México.

Autoridades federales informan circulación lenta en varios tramos carreteros debido a choques por alcance, vehículos descompuestos y alta carga vehicular; Fuerza Informativa Azteca te recomienda manejar con precaución y atender indicaciones viales.

Cierre total de la carretera Paso del Toro-Acayucan

La Guardia Nacional Carreteras informa que continúa el cierre total de la circulación por vehículo incendiado en la carretera Paso del Toro-Acayucan; esto a la altura del kilómetro 281+500.

Cierre parcial en autopista Puebla-Acatzingo

Continúa la reducción de carriles por accidente en la autopista Puebla-Acatzingo, kilómetro 141, dirección Acatzingo. Se efectúan maniobras para el retiro de las unidades siniestradas. En la zona se registra carga vehicular.

🚗 Recomendaciones para automovilistas

En Fuerza Informativa Azteca te pasamos las siguientes recomendaciones para que circules más tranquilo en las carreteras de México:

Consulta reportes oficiales antes de salir

Mantén distancia de seguridad al manejar

Evita el uso del celular al conducir

Reporta emergencias al 911 o a CAPUFE.

Accidente en la carretera Cancún-Kantunil.

La Guardia Nacional Carreteras informa de un cierre parcial de circulación, debido a un accidente vial, cerca del kilómetro 110+900, de la carretera Cancún-Kantunil.

Reducción de carriles en Autopista Puebla - Acatzingo

Reducción de carriles tras reporte de choque por alcance en la Autopista Puebla - Acatzingo, kilómetro 141, con dirección Acatzingo.

Carga Vehicular en carreteras de México

Registra carga vehicular del kilómetro 99 al 96, en la Autopista Cuernavaca - Acapulco, dirección Cuernavaca.

Se reporta carga Vehicular en ambos sentidos en la Autopista Isla - Cosoleacaque, justo en Plaza de Cobro Acayucan.

