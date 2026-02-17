Tráfico en carreteras de México HOY: cierres y congestionamientos en tiempo real
¿Caos en autopistas? Así está el tráfico en las principales carreteras de México HOY, martes 17 de febrero de 2026 en México.
Mantente informado acerca del tráfico y/o bloqueos en carreteras de México, hoy 17 de febrero de 2026; en este minuto a minuto EN VIVO te presentamos el reporte de las principales autopistas de México.
Autoridades federales informan circulación lenta en varios tramos carreteros debido a choques por alcance, vehículos descompuestos y alta carga vehicular; Fuerza Informativa Azteca te recomienda manejar con precaución y atender indicaciones viales.
Cierre total de la carretera Paso del Toro-Acayucan
La Guardia Nacional Carreteras informa que continúa el cierre total de la circulación por vehículo incendiado en la carretera Paso del Toro-Acayucan; esto a la altura del kilómetro 281+500.
#TomePrecauciones en #Veracruz se registra cierre total de circulación por #VehículoIncendiado cerca del km 218+500, de la carretera Paso del Toro-Acayucan. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/hrZB5FOhlH— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 17, 2026
Cierre parcial en autopista Puebla-Acatzingo
Continúa la reducción de carriles por accidente en la autopista Puebla-Acatzingo, kilómetro 141, dirección Acatzingo. Se efectúan maniobras para el retiro de las unidades siniestradas. En la zona se registra carga vehicular.
🚗 Recomendaciones para automovilistas
En Fuerza Informativa Azteca te pasamos las siguientes recomendaciones para que circules más tranquilo en las carreteras de México:
Consulta reportes oficiales antes de salir
Mantén distancia de seguridad al manejar
Evita el uso del celular al conducir
Reporta emergencias al 911 o a CAPUFE.
Accidente en la carretera Cancún-Kantunil.
La Guardia Nacional Carreteras informa de un cierre parcial de circulación, debido a un accidente vial, cerca del kilómetro 110+900, de la carretera Cancún-Kantunil.
#TomePrecauciones en #Yucatán se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 110+900, de la carretera Cancún-Kantunil. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/UKLMt03QrV— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) February 17, 2026
Reducción de carriles en Autopista Puebla - Acatzingo
Reducción de carriles tras reporte de choque por alcance en la Autopista Puebla - Acatzingo, kilómetro 141, con dirección Acatzingo.
Carga Vehicular en carreteras de México
Registra carga vehicular del kilómetro 99 al 96, en la Autopista Cuernavaca - Acapulco, dirección Cuernavaca.
Se reporta carga Vehicular en ambos sentidos en la Autopista Isla - Cosoleacaque, justo en Plaza de Cobro Acayucan.
Autopista Cuernavaca - Acapulco, dirección Cuernavaca. Registra carga vehicular del km 99 al 96, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución