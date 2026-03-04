Hombre se quitó la vida luego de matar a su esposa en un hospital de Alabama, EU, momentos después de que ella diera a luz a su primer hijo

Un hombre mató a su esposa en un hospital de Alabama, Estados Unidos, momentos después de que ella diera a luz a su primer hijo, en un ataque armado que desató un operativo de seguridad dentro del centro médico.

De acuerdo con autoridades locales, el agresor disparó contra la mujer dentro de una habitación del hospital donde se encontraba internada tras el nacimiento del bebé. Posteriormente utilizó la misma arma para quitarse la vida.

El hospital activó protocolos de seguridad mientras policías aseguraban el área y confirmaban que no existía riesgo para pacientes y personal médico. El recién nacido sobrevivió al ataque y no resultó herido.

¿Cómo ocurrió el ataque?

El tiroteo fue reportado este 3 de marzo dentro del hospital ubicado en Homewood, una ciudad cercana a Birmingham, Alabama.

Elementos de la policía de Homewood acudieron al lugar luego de recibir reportes de disparos dentro de la instalación médica y, al llegar, encontraron a dos personas con heridas de bala.

Las autoridades confirmaron que se trataba de un aparente caso de asesinato seguido de suicidio ocurrido en una de las habitaciones del hospital.

¿Quiénes eran la víctima y el agresor?

La víctima fue identificada como Precious Elicia J’anae Johnson, de 24 años, quien acababa de convertirse en madre.

El agresor fue identificado como Kynath William Terry Jr., de 19 años, esposo de la mujer.

Familiares señalaron a medios estadounidenses que la pareja enfrentaba dificultades en su relación, aunque no se han revelado detalles oficiales sobre posibles antecedentes de violencia doméstica o denuncias previas.

Autoridades continúan investigando cómo el agresor ingresó armado al hospital y qué ocurrió en los minutos previos al ataque.

Kynath completó su entrenamiento en la Guardia Nacional del Ejército antes de casarse con Precious

Esto pasó con el bebé

El recién nacido sobrevivió al ataque y no resultó herido, según confirmaron autoridades y personal médico.

Tras el tiroteo, el hospital fue colocado temporalmente en confinamiento mientras la policía aseguraba el área y descartaba riesgos para pacientes y trabajadores.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del caso para esclarecer qué ocurrió antes del ataque dentro del hospital.