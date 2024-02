Traileros paran en capillas para rezar por su seguridad en carreteras

Traileros afirman que hacen paradas en las capillas que encuentran para rezar por su seguridad durante sus recorridos por las carreteras de México.

Los choferes del transporte pesado dijeron que se encomiendan a Dios para que los mantenga a salvo de la delincuencia, ya que los asaltos durante sus trayectos han incrementado.

Uno de estos transportistas es Fermín, de Sinaloa, quien constantemente hace viajes a la Ciudad de México. Asegura que hay inseguridad en las carreteras. Señala que en el tramo donde se siente más inseguro es en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, al Arco Norte, en el Estado de México.

“Creo en Dios y me encomiendo a él todos los viajes, cuando salgo, cuando llego a mi destino, cuando vuelvo a subir, para llegar a mi casa. A muchos sí les ha pasado que los han asaltado, les han quitado los camiones, a unos han golpeado”, dijo Fermín González, chofer de tráiler.

Otro transportista es Jesús, quien dijo que lo han querido sacar de su camión. Además de que lo amenazan con armas.

“Me encomiendo a Dios cada que salgo, cada que voy a iniciar un viaje. Me han querido asaltar allá por el lado de Atlacomulco, iba para México y me querían torcer ahí. Una camioneta queriendo cerrar el paso, haciéndome la parada con un arma, pero yo no me dejé", explicó Jesús López, chofer de tráiler.

Choferes del #transporte de carga hacen parada en las capillas ubicadas sobre la autopista México-Querétaro.



Se encomiendan a Dios para que los proteja de la #delincuencia y afirman que los asaltos durante sus trayectos han incrementado.



Una nota de Abel de la Garza pic.twitter.com/LHuun5unm9 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 6, 2024

Pese a acuerdo, transportistas realizan paro

El gobierno de México informó ayer que habían llegado a un acuerdo con transportistas para evitar que este lunes 5 de febrero bloquearan algunas carreteras para exigir mayor seguridad.

Sin embargo, organizaciones de transportistas bloquearon algunas carreteras durante la mañana de este lunes. Una de ellas fue la México-Querétaro, a la altura de la caseta de Tepotzotlán. Otras fueron en las vías de Hidalgo, Guanajuato y Veracruz.

Acuerdan más seguridad en carreteras federales

La Secretaría de Gobernación dio a conocer que el acuerdo con transportistas consiste en la integración de mesas de trabajo y en los siguientes puntos: