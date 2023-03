¡O les cobran o los corren! Traileros prefieren evitar las rampas de emergencia

Es posible que los traileros prefieran estrellarse contra un auto o la caseta, a meterse a las rampas de emergencia por los altos costos que representa; sin embargo, esta decisión cobra vidas.

En la caseta de Zinapécuaro, Michoacán, murieron dos personas después de que un tráiler se estrelló contra la fila de autos que esperaba para cruzar.

¿Por qué los traileros preferirían estrellarse contra la caseta que aventarse a las rampas de emergencia? Porque sacarlos de ahí cuesta hasta 300 mil pesos, eso cobran las grúas para retirar las unidades.

¡Ahí está la rampa, pero si me aviento, o me lo cobran o me corren!