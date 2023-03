Traileros sufren trampas mortales en carreteras de México

Uno de los mayores riesgos para los transportistas en las carreteras de México son las pendientes y las curvas que descienden, según los traileros el mal diseño de estas son unas trampas mortales.

En entrevista con Fuerza Informativa Azteca (FIA), Juan Carlos, un operador de un tráiler comentó que los transportes muchas veces van muy cargados, llevan bastante peso y al frenar en las bajadas cuesta trabajo por los frenos.

Además otra de las trampas mortales en las carreteras de México es la ubicación de las casetas, ya que muchas de ellas están “en la bajada”, complicando el camino a los traileros y causando accidentes.

Una de las autopistas más peligrosas es la de Zirahuén en Michoacán, esta tiene una pendiente de más de 30 kilómetros, distancia suficiente para tomar gran velocidad, razón la que los operadores de tráiler tienen que revisar sus frenos, ya que muchos cargan cemento y la trampa de emergencia queda lejos.

Adán, es un trailero que ya una vez perdió los frenos en dicha autopista con un camión que pesa 20 toneladas, más otras 60 toneladas de mercancía que hacen difícil el frenado.

“No sé qué pasó en el sistema, en la arquitectura, pues los ingenieros de esta autopista… si se puede llamar autopista porque están muy mal diseñada, pues las casetas están al término de la bajada”, expresó Adán González, operador de tráiler.

Carreteras de México: traileros asumen daños de rampa de emergencia

Además de las pendientes, curvas y la ubicación de las casteas, los traileros que transitan por las autopistas y carreteras de México, se enfrentan a otra de las trampas mortales que es la rampa de emergencia y el costo de las grúas.

“La rampa nomás hay una, ahí es cuando dices me meto a la rampa, no me meto en la rampa, me sigo derecho, la caseta está el final ahí es donde piensas. Te ponen entre la espada y la pared, no tienes alternativa a veces más que llevarte la caseta”, dice Adán González.

Para los traileros, tomar la rampa de emergencia no es lo peor en un accidente, sino cuando llega la grúa a sacarlo y es que cuando un tráiler toma una rampa de emergencia deberá asumir los daños causados a la rampa, que es propiedad del concesionario de la autopista.

Aunque lo peor vendrá cuando tenga que sacar su unidad de la rampa de emergencia, ya que deben llamar a una grúa y estas cobran lo que quieren, al valerse de un vacío legal, así lo asegura Adán:

“La grúa te va a dejar en la ruina, sí te va a sacar un buen billete, casi la cuarta parte de lo que cuesta tu camión imagínate más de 200, 250 mil pesos no pues te quedas en la calle, algo absurdo y algo exagerado, es un abuso. Mira aquí está la rampa de emergencia ya al final de la bajada, no tiene sentido esa rampa de emergencia verdad, la bajada ya terminó y mira la caseta está abajo enseguida de la rampa, como lo ves está muy mal diseñado, este sale contraproducente, dices mejor prefiero seguirme derecho”, explicó el operador de tráiler.

Carreteras de México: empresarios pierden monton millonarios

Los empresarios dedicados al transporte, al igual que los traileros también pierden montos millonarios ante las trampas mortales en las carreteras de México.

José Martínez, lleva las operaciones de una empresa de autotransporte en Lazaro Cárdenas y ha tenido varias experiencias con empresas de grúas que les ha hechos cobros millonarios en accidentes, en el más reciente de ellos, la grúa se llevó un tráiler y no lo devolvió.

“Después de un accidente hicimos nosotros el pago que fue elevadísimo 450 mil pesos nos cobraron y después de esto no nos la han regresado. Por el levantamiento del accidente el arrastre hacia el corralón y el corralón”, afirmó José Martínez.

Ante esta situación, la empresa terminó interponiendo una queja en la Secretaría de Infraestructura.

“No hay una regulación al respecto aquí el personal de las grúas hacen el cobro de acuerdo a sus propios criterios”, denunció el director de operaciones en la empresa transportista.

Esta es la realidad en las carreteras de México, donde el mal diseño, mezclado con los abusos de las grúas, pueden provocar accidentes mortales y dejar a estos hombres en la ruina.