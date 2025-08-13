Tren México-Pachuca: ¿Cuánto durará el viaje de CDMX a Tizayuca y qué paradas tendrá?

El Tren México-Pachuca es una de las obras más relevantes en materia de transporte del actual régimen. Este contará con varias estaciones y de tramo a tramo el recorrido durará poco más de una hora.

Sin embargo, cuanto tiempo tardará en salir de la capital del país hacia Tizayuca, Hidalgo?

¿Cuánto durará el viaje del Tren México-Pachuca a Tizayuca?

El viaje en el Tren México-Pachuca desde la CDMX hasta Tizayuca tendrá una duración aproximada de 50 minutos, según lo confirmado por la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario.

En total, el trayecto entre la estación Buenavista en CDMX y Pachuca durará cerca de una hora y 20 minutos. Este sistema ferroviario promete reducir entre un 25% y 30% del tiempo de traslado que hoy se realiza por carretera, con una velocidad operativa de hasta 120 kilómetros por hora.

¡En México es tiempo de trenes! 🚊🇲🇽



El tren Ciudad de México-Pachuca conectará de forma estratégica la #CDMX con el @aifaaero y la capital hidalguense. Esta obra impulsará la movilidad y el desarrollo económico de Hidalgo y el Estado de México.

¿Qué paradas tendrá el viaje de CDMX a Tizayuca?

El Tren México-Pachuca contará con siete estaciones clave que incluirán paradas en puntos estratégicos como Xaltocan II, Tizayuca-Temascalapa, Xolox, Empalme del Rey, Platah, Jagüey de Téllez y Pachuca.

Además, tendrá conexiones relevantes con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán y la terminal de Buenavista. Este diseño de estaciones y paraderos busca facilitar el acceso a distintos puntos de la capital hidalguense, el Estado de México y la Ciudad de México, así como mejorar la movilidad interregional con opciones rápidas y eficientes.

¡Avanza el Tren Ciudad de México–Pachuca! 🚆✨



El titular de la #ARTF, @andreslajous, adelantó que esta nueva ruta de trenes de pasajeros tendrá estaciones en Pachuca, Téllez, Xolo y Huitzila, y un tiempo de recorrido estimado de poco más de una hora hasta Buenavista.

¿Cuándo inaugurarán el Tren México-Pachuca?

La inauguración del Tren México-Pachuca está programada para el mes de septiembre de 2026. Actualmente, la obra avanza con una construcción prevista para completarse en un año y medio aproximadamente desde su inicio oficial a principios de 2025. Las autoridades subrayan que será un transporte eléctrico, ecológico, silencioso y no contaminante y alegan que cuidarán del ambiente a través de la reubicación de flora y fauna en la zona de obra.