Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Tren México-Pachuca: ¿Cuánto durará el viaje de CDMX a Tizayuca y qué paradas tendrá?

¿Sabes cuándo será inaugurado el Tren México-Pachuca? Te explicamos esta información y cuánto tiempo tardará en llegar de CDMX a la comunidad de Tizayuca.

tren-mexico-pachuca-recorrido
Este será el tiempo de recorrido en el Tren México-Pachuca|Unsplash.
Notas
Estados
Escrito por: César Contreras
Compartir nota

El Tren México-Pachuca es una de las obras más relevantes en materia de transporte del actual régimen. Este contará con varias estaciones y de tramo a tramo el recorrido durará poco más de una hora.

Sin embargo, cuanto tiempo tardará en salir de la capital del país hacia Tizayuca, Hidalgo?

¿Cuánto durará el viaje del Tren México-Pachuca a Tizayuca?

El viaje en el Tren México-Pachuca desde la CDMX hasta Tizayuca tendrá una duración aproximada de 50 minutos, según lo confirmado por la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario.

En total, el trayecto entre la estación Buenavista en CDMX y Pachuca durará cerca de una hora y 20 minutos. Este sistema ferroviario promete reducir entre un 25% y 30% del tiempo de traslado que hoy se realiza por carretera, con una velocidad operativa de hasta 120 kilómetros por hora.

¿Qué paradas tendrá el viaje de CDMX a Tizayuca?

El Tren México-Pachuca contará con siete estaciones clave que incluirán paradas en puntos estratégicos como Xaltocan II, Tizayuca-Temascalapa, Xolox, Empalme del Rey, Platah, Jagüey de Téllez y Pachuca.

Además, tendrá conexiones relevantes con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Tren Suburbano Buenavista-Cuautitlán y la terminal de Buenavista. Este diseño de estaciones y paraderos busca facilitar el acceso a distintos puntos de la capital hidalguense, el Estado de México y la Ciudad de México, así como mejorar la movilidad interregional con opciones rápidas y eficientes.

¿Cuándo inaugurarán el Tren México-Pachuca?

La inauguración del Tren México-Pachuca está programada para el mes de septiembre de 2026. Actualmente, la obra avanza con una construcción prevista para completarse en un año y medio aproximadamente desde su inicio oficial a principios de 2025. Las autoridades subrayan que será un transporte eléctrico, ecológico, silencioso y no contaminante y alegan que cuidarán del ambiente a través de la reubicación de flora y fauna en la zona de obra.

MéxicoTransporte en MéxicoEstados

Notas