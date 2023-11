VIDEO: Trifulca entre morenistas deja 20 detenidos en el Congreso de Campeche

¿Desquitando el sueldo? Una trifulca entre diputados y simpatizantes de Morena terminó con 20 personas detenidas al interior del Congreso de Campeche; la Policía del Estado acordonó la sede del Poder Legislativo para evitar más enfrentamientos entre integrantes del mismo partido.

Los hechos ocurrieron cuando en la sesión del lunes 30 de octubre los diputados de Morena destituyeron a su coordinador y presidente de la Junta de Gobierno de la LXIV Legislatura, Alejandro Gómez Cazarín, motivo que generó un intenso debate entre grupos afines al legislador.

Estos últimos intentaron dialogar con el resto de la bancada morenista para pedir una explicación, pero en respuesta fueron sacados de las instalaciones del recinto, por lo que rápidamente algunos militantes y seguidores del partido llegaron al Congreso de Campeche e iniciaron el enfrentamiento.

Enfrentamiento causa destrozos en el Congreso de Campeche

El fuerte enfrentamiento causó una serie de destrozos a vidrios y mobiliario del Congreso de Campeche donde se encontraban los legisladores que destituyeron a su entonces coordinador y simpatizantes que no respaldaron esta decisión por lo que pasaron de las palabras a los empujones.

La trifulca se llevó a cabo mientras el diputado Alejandro Gómez Cazarín anunció que no respetaría los cambios porque estos son ilegales y no se apegaban a la normativa del Poder Legislativo.

“No cabe duda que las batallas más duras son las internas … no me voy a dejar y en su momento sacaré todas las evidencias que tengo y voy a desnudar a cada uno de estos sectarios y traidores, ahora resulta que en pocas palabras me quieren desaforar o destituir contrario a la ley…. Pronto daré información”, escribió en sus redes sociales.

Trifulca entre morenistas deja 20 detenidos en el Congreso de Campeche

Al sitio arribó la Policía de Campeche, quienes se vieron obligados a retirar por la fuerza a los presentes y lanzar gases lacrimógenos para recuperar el control del sitio.

En las imágenes se aprecia el momento en el que ingresan a una de las salas donde se atrincheraron los inconformes para ser retirados y detenidos por los más de 50 agentes desplegados en la sede del Poder Legislativo, ubicada en la calle 8 s/n. Colonia Centro.

Hasta el momento, los agentes reportaron la detención de al menos 20 personas, entre ellos algunos legisladores y simpatizantes que participaron en la trifulca.