Trump regresa a donde sufrió el intento de asesinato y promete “nunca rendirse"; lo acompaña Musk

Donald Trump , expresidente y candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos 2024, volvió este sábado 5 de octubre a la ciudad de Butler, Pensilvania, donde sufrió un intento de asesinato en julio, prometiendo a sus seguidores que “nunca” se rendirá. Este regreso, ampliamente publicitado y desafiante, tuvo lugar a un mes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, jornada que podría transcurrir en un ambiente tenso, según advirtió el presidente Joe Biden este viernes.

En el regreso de Trump al lugar donde intentaron asesinarlo, las medidas de seguridad fueron mucho más estrictas, con francotiradores en varios edificios y un dron de vigilancia sobrevolando la zona. “Exactamente 12 semanas atrás, un asesino intentó silenciarme en este mismo lugar”, declaró Trump a miles de simpatizantes en Butler, esta vez protegido por un cristal a prueba de balas. Describió al atacante como un “monstruo atroz” y aseguró: “Nunca me rendiré, nunca me doblegaré, nunca me quebraré”.

Cabe destacar que numerosos seguidores de Trump llevaban camisetas alusivas al intento de asesinato y tapones para los oídos que recordaban el vendaje que Trump usó después del incidente.

Además, Elon Musk, el multimillonario propietario de la red social X (ante Twitter), se unió a Trump en el escenario e hizo un llamado a la multitud a registrarse para votar, señalando que Trump “debe ganar para preservar la democracia en Estados Unidos”, repitiendo los mensajes alarmistas que frecuentemente publica en sus redes.

La balanza rumbo a las elecciones cambió

Una semana después del intento de asesinato, la carrera presidencial sufrió un giro inesperado cuando Joe Biden decidió retirarse y fue reemplazado por la vicepresidenta Kamala Harris como candidata demócrata. Después de esto, Harris logró recuperar rápidamente terreno para su partido.

Por su parte, Trump ha intentado revivir el incidente con su regreso al lugar donde, en sus palabras, “recibió una bala por la democracia”. Mientras tanto, Kamala Harris se encontraba en Carolina del Norte , reuniéndose con socorristas y afectados por el huracán Helene, que dejó al menos 220 muertos en el sureste de Estados Unidos. La vicepresidenta destacó la importancia de la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno en la respuesta al desastre. Trump, por otro lado, criticó sin pruebas la gestión federal, acusando a la administración Biden-Harris de desviar fondos de ayuda a los migrantes.

