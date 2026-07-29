Hallan cuerpo de una mujer dentro de una maleta abandonada en Tlaquepaque, Jalisco

Habitantes de Tlaquepaque, en Jalisco, reportaron a los números de emergencias un olor fétido que salía de una maleta abandonada en la calle Artes Plásticas en su cruce con Rafael Jiménez.

La policía del municipio acudió al punto y localizaron restos de una mujer. Además, señalan que el cuerpo tiene impactos de arma de fuego.

Autoridades de Jalisco inician investigaciones por hallazgo de maleta abandonada en Tlaquepaque

Las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para poder identificar a la víctima y a los responsables de abandonar la maleta en la zona.

Peritos forenses de la Fiscalía del Estado de Jalisco realizaron el levantamiento del cuerpo, con el fin de trasladarlo a la morgue metropolitana y realizar los trabajos periciales correspondientes.

