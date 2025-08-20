Lujo, corrupción e incongruencia: críticas a Morena por el caso Andy López Beltrán

Andy López Beltrán, secretario de organización del partido Morena, se ha convertido en centro de la atención mediática no solo en México, sino también a nivel internacional, tras darse a conocer detalles de un costoso viaje a Tokio, Japón.

En dicho viaje, López Beltrán habría disfrutado de una cena cuyo precio casi alcanzó los 50 mil pesos mexicanos, además de sesiones de spa de lujo.

Estas noticias, publicadas recientemente, han generado una ola de críticas por el contraste entre el discurso de austeridad del gobierno y el aparente nivel de vida del morenista en el extranjero.

La ausencia que aumenta la polémica con Andy López

Mientras la prensa no deja de resaltar esta información, Andy López Beltrán continúa sin dar explicaciones públicas ni aclarar el origen de los recursos que financian sus viajes y sus gastos ostentosos.

Este martes, el funcionario faltó a sus compromisos oficiales en Guerrero, lo que ha aumentado la desconfianza y la presión de la oposición para que rinda cuentas.

La respuesta de la oposición y las críticas públicas

La oposición no ha perdido tiempo para señalar la incongruencia. Monse Galván, consejera del PAN, evidenció la disparidad entre los costos de estas cenas y la realidad económica de muchas familias mexicanas.

“Una cena de más de 45 mil pesos es una cantidad que para una familia le costaría meses reunir. Es muy descarado ligar ese tipo de gastos con dinero que sospechosamente proviene de la corrupción”, afirmó con contundencia.

Carlos Moris, presidente de Creemos México, hizo hincapié en la conexión entre el patrimonio de los políticos y la fortuna obtenida mediante contratos públicos.

“Los negocios de Andy no son chocolates ni vinaterías, sino que están relacionados con el Tren Maya y las redes familiares y de amigos que lucran con recursos del Estado. Hoy Morena ya es sinónimo de contratos opacos y privilegios,” añadió.

El impacto político y la percepción ciudadana

Aunque dentro de Morena se intenta minimizar el escándalo y evitar comentarios al respecto, analistas políticos como Jimena Villicaña consideran que este tipo de conductas traicionan los principios fundamentales del partido y de la 4T.

No es sólo un asunto personal de Andy López Beltrán, sino la descomposición moral de un gobierno que prometió ser diferente y que basa su política en la austeridad”, advirtió.

La analista advierte que este tipo de situaciones puede costarle caro a Morena en próximas elecciones, afectando la confianza de los ciudadanos.