Revelan el presunto secuestro o muerte del hermano de Amílcar Olán, su refugio en Suiza y la red de 500 MDP en medicamentos | VIDEO

Durante una entrevista en Hechos AM con Manuel López San Martín, el periodista Pedro Ferriz analizó la investigación realizada por Irving Pineda para Azteca Noticias, la cual ubica a Amílcar Olán en Suiza tras una ruptura con la estructura de la administración pasada.

Tras disputas internas por el control de la red, Amílcar Olán se encuentra refugiado en Suiza. Se señala que guarda silencio por temor a perder la vida tras acusar la presunta intervención del delincuencia organizada, CJNG.

En el contexto de la disputa por el control de los negocios del sexenio, se investiga y comenta la posible muerte o secuestro del hermano de Amílcar Olán a manos de dicho grupo criminal.

Se señala a Andy López Beltrán de presionar a secretarios estatales para direccionar contratos por 500 millones de pesos a la empresa Romedic por concepto de medicamentos fantasma que jamás fueron entregados.

Olán es identificado como el operador financiero para el pago de tarjetas de crédito, propiedades y lujos de la familia, utilizando presuntamente marcas como Maja Sportswear para esquemas de lavado de dinero.

Daniel Asaf, exjefe de la Ayudantía, asumió el relevo como operador de confianza en el círculo íntimo, mientras se señala que la FGR, a cargo de Ernestina Godoy, frena investigaciones y órdenes de aprehensión tras llamadas desde Palenque.