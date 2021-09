UIF no investiga académicos sino lavado de dinero: Santiago Nieto

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dependiente de la Secretaria de Hacienda no fue creada para investigar a instituciones académicas o a sus integrantes, que no se encuentren en el supuesto de estar lavando dinero y los delitos relacionados con dicha actividad, con el objetivo de bloquear a quien use recursos ilícitos, así lo publicó ayer a través de su cuenta de Twitter ayer Santiago Nieto Castillo, titular de la unidad.

La #UIF fue creada para prevenir y combatir el lavado de dinero y los delitos relacionados así como para bloquear a quien use recursos ilícitos. NO para investigar instituciones académicas o a sus integrantes, que no se encuentren en dichos supuestos. — Santiago Nieto (@SNietoCastillo) September 23, 2021

Esto después de que la bancada de Morena en el Senado presentara un punto de acuerdo para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigue todos los fondos públicos que se entregan a las universidades y centros de investigación.

“…Que la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoria Superior de los Estados y la Unidad de Inteligencia Financiera investiguen los fondos, tanto federales como de los estados que van a dar a las universidades autónomas de todos los estados incluyendo a la Máxima Casa de Estudios, la UNAM…” dijo el senador Armando Guadiana, de la bancada de Morena.

Por su parte el Senado de la República cerraron filas en respaldo a la comunidad científica tras las indagatorias en contra de investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), así como del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT). Exigen que se acate de manera estricta la ley y se ponga un alto a la persecución de los científicos. Senadores del PRI y de Movimiento Ciudadano también se sumaron al respaldo a la comunidad científica.

AMLO pide castigar a 31 científicos del Conacyt

Este viernes 24 de septiembre el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió que se investigue y se castigue, en caso de que se compruebe la corrupción, a los 31 científicos que forman parte de una asociación civil que recibía dinero del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).