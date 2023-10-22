Últimas noticias de hoy: Queman piñatas de dictadores de América Latina

Este domingo 22 de octubre de 2023, migrantes de América Latina realizaron una protesta contra los dictadores Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel. Consulta las últimas noticias de hoy en Fuerza Informativa Azteca (FIA), para que estés al tanto de lo sucedido en Mëxico y el mundo.

Con piñatas de dictadores, realizan cumbre migrante en Tapachula, Chiapas

Aunque este domingo ocurre una cumbre de presidentes de América Latina en Palenque, Chiapas, migrantes realizaron una “cumbre migrante paralela” en Tapachula, en la cual realizaron piñatas con caras de Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel, dictadores de Venezuela y Cuba, respectivamente.

Tormenta Tropical “Norma”: Suspenden clases en Sinaloa para este lunes 23 de octubre

La Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado de Sinaloa determinó suspender las clases en los planteles educativos de la entidad este 23 de octubre de 2023 debido a las precipitaciones ocasionadas por la Tormenta Tropical “Norma”.

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación marchan en CDMX y otros estados este domingo 22 de octubre

Hoy domingo 22 de octubre de 2023, diversos trabajadores del Poder Judicial de la Federación realizan manifestaciones en varios estados del país en protesta por la eliminación de 13 fideicomisos.

UNAM identifica a los estudiantes que incendiaron el CCH Azcapotzalco

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitió un comunicado en el que dio a conocer que los estudiantes que prendieron fuego en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco ya están identificados y existe una denuncia penal.

Sergio Pérez obtiene el quinto lugar en GP Estados Unidos 2023

Sergio Pérez obtuvo el quinto lugar durante su participación en el Gran Premio de Estados Unidos 2023, realizada en Austin, Texas, después de salir en la posición número nueve de la parrilla de la carrera en el Circuito de las Américas.