¿Tu casa está en peligro? Iztapalapa y Nezahualcóyotl son las zonas con riesgo de hundimiento en CDMX; esta es la razón

Una investigación de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, mejor conocida como la NASA, reveló que la Ciudad de México se hunde al menos 2 centímetros al mes, pero ¿cuáles son las zonas de riesgo por hundimiento en CDMX?

Las investigaciones de la NASA documentaron el hundimiento a partir de mediciones satelitales de alta presión, un análisis obtenido desde octubre del 2025 a enero de este mismo año.

“Está pasando en áreas que no se están mencionando, pues el hundimiento también sucede en las colonias populares”, explicó Ernesto Morua, profesor de Política y Planeación en la FES Aragón.

Iztapalapa y Nezahualcóyotl: Las zonas en peligro de hundimiento que la NASA no incluyó en su reporte

¿Tu casa está en peligro? Ernesto Morua, profesor de Política y Planeación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) FES Aragón, reveló que otras de las zonas con mayor riesgo de hundimiento en la CDMX son Iztapalapa y Nezahualcóyotl, las cuales no están mencionadas en el estudio de la NASA.

Un ejemplo, es la Línea A del Metro CDMX, pues año con año se ven inundaciones; se espera que por el hundimiento, estas sean cada vez más comunes.

Entre otras zonas de riesgo en la capital del país están Valle de Chalco, Tláhuac, Gustavo A. Madero, Xochimilco y parte de Venustiano Carranza.

“Si no hacemos algo, esta parte tendrá mayor peligro de inundaciones en la infraestructura urbana, como el Metro CDMX”, explicó Ernesto Morua.

Así afecta el hundimiento a las casas de la CDMX

Además de que el hundimiento en CDMX dañará infraestructura urbana, también podría poner en peligro las casas ubicadas en las zonas de riesgo de la capital del país, pues podrían presentar diversos hundimientos que pongan en peligro a los inmuebles.

“Las casas también podrían estar en peligro por el tipo de hundimiento diferencias a lo largo de la Ciudad de México”, explicó el profesor de la FES Acatlán.

¿Por qué se hunde la CDMX?

Según el estudio de la NASA, la Ciudad de México está construida sobre un acuífero, además de ser el hogar de alrededor de 20 millones de personas. Por ello, el bombeo intensivo de agua subterránea, sumado al peso del desarrollo urbano, han provocado la compactación del antiguo lecho lacustre bajo la ciudad durante más de un siglo.

Entre otros factores están por el tipo de suelo, así como el peso de los edificios que se encuentran en la capital del país.