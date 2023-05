El nombre del periodista Uriel Estrada es uno de los más sonados en TV Azteca, ya que su versatilidad y energía, lo ha convertido en una de las caras más populares y favoritas del público en los años recientes. Sin embargo, el presentador ya cuentas con una larga trayectoria en esta empresa.

Uriel Benjamín Estrada Miranda, nombre completo del conductor de 37 años de edad, ha formado parte de TV Azteca desde que tenía 18 años, cuando ingresó como practicante. Posteriormente, estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación.

Tras su ingreso a la televisora, Estrada Miranda pasó a ser reportero de la fuente de deportes y luego a Fuerza Informativa Azteca para cubrir la fuente de Seguridad y Justicia. Más tarde, consiguió formar parte del espacio Hechos Meridiano Guerrero como conductor, donde ascendió a jefe de información y llegó al puesto de Director de Noticieros en TV Azteca Guerrero.

Ya para 2017, Uriel se integró al equipo de conductores nacionales de Fuerza Informativa Azteca.

Uriel Estrada ha estado presente en diversos sucesos, como el desplome de un tramo de la Línea 12 del Metro en la CDMX, donde cubrió lo que pasó para Fuerza Informativa Azteca.

¿Cómo fue el primer día de trabajo de Uriel Estrada en Tv Azteca?

Uriel Estrada siempre recuerda su primer día en TV Azteca, ya que tenía mucho miedo y enfrentó varios retos por cumplir, incluso cuenta que lo regañaron en varias ocasiones. No obstante, se dice orgulloso de formar parte de esta televisora.

“Nunca lo voy a olvidar, fue el más complicado para mí porque no sabía a lo que me enfrentaba, tenía mucho miedo, cometí muchos errores, recibí muchos regaños, pero fue un día con mucho aprendizaje. Nunca lo voy a olvidar porque ese día me di cuenta que, a pesar de todo, era el camino que quería seguir y hasta ahora ha valido toda la pena, soy el más feliz en TV Azteca”, mencionó.

El periodista Uriel Estrada está contento de formar parte del equipo de conductores de Tv Azteca.

¿Cuál ha sido el proyecto que más ha marcado a Uriel Estrada?

El periodista consideró que el proyecto que más lo ha marcado es la conducción del espacio Ahora Más Noticias, estrenado en el año 2017 por la señal de A Más en el 7.2 de televisión abierta en la Ciudad de México.

“Ha sido retador, pero sin duda el espacio que me ha hecho crecer en lo profesional y también en lo personal”, mencionó Uriel Estrada.

Y sobre su meme favorito, el conductor señaló que le agradan todos los relacionados con la niña coreanita, la cual es conocida como Jinmiran Baby. Incluso dijo que el club de fans de la pequeña se enteró de esto y le hicieron llegar un calendario.

¿Dónde ver a Uriel Estrada?

Uriel Estrada está a cargo de la conducción del noticiero Ahora Más Noticias, que es transmitido de lunes a viernes a las 21:30 horas en la señal de A Más, en el canal 7.2 de televisión abierta digital en la Ciudad de México.