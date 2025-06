La aplicación del nuevo Hoy No Circula en el Estado de México (Edomex) de 2025 está por llegar a la entidad, pero ¿se aplicará para todos? Aquí te contamos cuáles serán los automóviles exentos de este programa.

El objetivo de esta implementación es que reducir que la contaminación del aire se reduzca y la medida se aplicará en los municipios del Estado de México, incluyendo los 18 en los que ya se llevaba a cabo.

Automóviles exentos del nuevo Hoy No Circula en Edomex 20205

Para el nuevo Hoy No Circula que se tiene previsto aplicar en el Estado de México, no todos los automóviles tendrán que estar sujetos a esta aplicación y los vehículos que estarán exentos, de acuerdo con el reglamento ambiental, son:



Vehículos con holograma 0 y 00 Vehículos eléctricos, híbridos o de energía solar Transporte público de pasajeros (con verificación vigente) Ambulancias, bomberos, Cruz Roja y vehículos de emergencia Transporte escolar Cortejos fúnebres y servicios funerarios Vehículos conducidos por personas con discapacidad (con permiso) Vehículos del servicio público federal de transporte de pasajeros Vehículos foráneos con Pase Turístico vigente (no emplacados en CDMX, Edomex, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro o Tlaxcala) Motocicletas

¿Cuándo entrará en vigor el nuevo Hoy No Circula del Edomex 2025?

El programa comenzará a aplicarse a partir del próximo martes 1 de julio de 2025, pero de julio a diciembre, solo llevará a cabo una etapa de socialización, en la que no habrá multas para quienes no respeten el Hoy No Circula.

Tomando en cuenta este periodo de seis meses, las multas se aplicarán el 1 de enero de 2026. La sanción por no respetar el Hoy No Circula implica una multa de 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, la cual es de 113.14 pesos diarios actualmente, de manera que la sanción económica va de los 2 mil 263 pesos a los 3 mil 394 pesos.

Municipios donde se aplicará el nuevo Hoy No Circula del Estado de México 2025

El Hoy No Circula en la Ciudad de México, por ejemplo, se aplica en todas las 16 alcaldías que la conforman. En el Estado de México, este programa llegaba a solo 18 municipios, pero la lista de las zonas mexiquenses se ampliará. Estos eran:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

Municipios en los que se aplicará el nuevo Hoy No No Circula