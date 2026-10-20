Violencia contra las fuerzas de seguridad: Asesinan a un policía cada 31 horas en México
Informes de la organización Causa en Común reflejan la violencia contra fuerzas del orden al contabilizar 226 efectivos asesinados hasta mediados de octubre.
Registros de la organización Causa en Común contabilizaron el homicidio de 226 agentes de seguridad pública al 18 de octubre, lo que equivale en promedio a la muerte de un oficial cada 31 horas en el país.
El recuento incluye a 89 policías municipales, 73 estatales, 44 integrantes de la Guardia Nacional, 12 elementos del Ejército y dos marinos. A la par del saldo mortal, reportes documentan la evolución operativa de los grupos criminales mediante el despliegue de drones armados con explosivos, táctica registrada desde 2017 en distintas entidades y que internacionalmente ha llevado a gobiernos como el de Costa Rica, Estados Unidos y Argentina a clasificar a estas organizaciones bajo el concepto de narcoterrorismo.