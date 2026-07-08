“No estamos pidiendo privilegios": Denuncian ataques con drones explosivos en la sierra de Coyuca de Catalán, Guerrero; piden ayuda al gobierno

En el ejido Guajes de Ayala, en el municipio de Coyuca de Catalán, en la zona de Tierra Caliente de Guerrero, habitantes denunciaron un ataque armado con el uso de drones explosivos por parte de grupos del crimen organizado.

¿Qué está ocurriendo en Guajes de Ayala?

Los residentes hicieron un llamado a la comunidad internacional ante el asedio de grupos de la delincuencia organizada.

“Las comunidades de la Sierra de Guerrero alzamos la voz para hacer un llamado urgente de auxilio al pueblo de México y a la comunidad internacional. Nuestra población vive una situación de extrema vulnerabilidad. De acuerdo con las denuncias de habitantes de la región, se han registrado ataques atribuidos a grupos de la delincuencia organizada, incluyendo el presunto uso de drones con artefactos explosivos, lo que ha dejado personas heridas, familias desplazadas y comunidades enteras viviendo con temor”, mencionan los habitantes en un comunicado.

#Guerrero 📌 Pobladores del Ejido Guajes de Ayala, municipio de Coyuca de Catalán en la región de Tierra Caliente, denunciaron un nuevo ataque armado con el uso de drones por parte de grupos delincuenciales y piden ayuda urgente a las autoridades pic.twitter.com/oOdEySvRab — Enfoque Informativo Guerrero (@enfoqueinforma) July 8, 2026

Denuncian uso de drones explosivos en Tierra Caliente

Los habitantes piden a las autoridades mexicanas que “adopten de manera inmediata medidas eficaces para proteger a la población civil, brindar atención médica a las personas lesionadas, garantizar el acceso seguro a alimentos y medicamentos, investigar los hechos denunciados y restablecer las condiciones de paz y seguridad”. Reiteran que su petición tiene el objetivo de salvaguardar la vida y la dignidad humana.

Además, pidieron atención y acompañamiento de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, con el fin de que observen lo que viven y así exhorten al Estado mexicano para que cumpla con sus obligaciones.

“No estamos pidiendo privilegios. Estamos exigiendo el respeto al derecho más elemental reconocido por el derecho nacional e internacional: el derecho a vivir”, remarcaron en la misiva.

Crisis humanitaria y desplazamiento en el municipio de Coyuca de Catalán

Esta no es la primera vez que denuncian ataques con drones. La misma comunidad ha reportado incursiones de hombres armados desde el 23 de junio de 2026.

Guajes de Ayala está ubicada a alrededor de ocho horas y media de Chilpancingo, la capital de Guerrero. Desde 2025, algunas de estas zonas están despobladas debido a los constantes ataques armados. Por la misma razón, no cuentan con servicios de salud ni planteles educativos. Los habitantes son quienes se encargan de la misma seguridad.

En tanto que habitantes de la comunidad de El Pescado, próxima a la zona, reportaron que estos ataques ocurrieron desde el martes 7 de julio y reportaron que han dejado personas fallecidas y heridas.

