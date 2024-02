Usuarios recuerdan cuando Nodal insistió a Belinda tener un bebé y ella dijo “todavía no”

Con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Cactus”, en el cual Belinda aborda algunos de los problemas que tuvo durante su relación con Christian Nodal, los usuarios de redes sociales han compartido algunos videos de la pareja, entre ellos uno donde el cantante de regional mexicano le insiste a la intérprete de “Sapito” tener un hijo.

Cabe señalar que, a casi un día de su estreno, el video oficial de la canción acumula casi 6 millones de reproducciones en YouTube. Éste está lleno de referencias a sus últimos meses de relación como el compromiso y hasta el anillo que el cantante de “Botella tras botella”.

Además, en la letra Belinda recuerda lo mucho que sufrió con Nodal, los malos tratos por parte de este, así como faltas de respeto a la relación.

Belinda quería hacer las cosas a “la antigüita” con Nodal

Sin embargo, hubo un tiempo en el que la pareja de cantantes compartía momentos románticos en redes sociales. Fue de uno de esos momentos registrados en un Live, el que los usuarios de redes sociales recuperaron.

En este video de los primeros meses de relación en 2020, le insistieron a Christian Nodal que tuviera un hijo con Belinda, a lo que él aceptó encantado; sin embargo, la cantante lo frenó en seco a su ahora exnovio para decirle que primero debían casarse, lo cual ella veía lejano.

Para como veo la situación muchachos, falta mucho. Ahorita es nuestra celebración.

Ante esto, el cantante volvió a decirle “todo el mundo quiere que te embarace” y ella vuelve decirle que todavía no.

Durante unos segundos él continúa diciendo “ándale”, pero la también actriz mantuvo su posición diciéndole “no, pero hay que hacer las cosas bien, a la antigua.. Primero, niñas, ¿verdad que necesitamos un anillo de compromiso, si no, ¿cómo vamos a llegar a mi casa así con mis papás? Hay que hacer las cosas bien.”

Se acuerdan cuando Christian Nodal quería Preñar a Belinda y le rogaba por casarse con ella???



Beli #Cactus pic.twitter.com/YM3kJOaBoL — Luiss Del Valle  𝕏 💥 (@LuissLm) February 1, 2024

Nodal dijo que tenía miedo de que ella lo rechazara

Tras la negativa, a Nodal no le quedó más remedio que dejar de insistir, mientras su novia decía que le estaba dando un buen ejemplo a las mujeres.

Nosotros queremos hacer las cosas bien y no vamos a hacer cosas rápido ni nada. Las cosas tienen que ser con tiempo, tenemos mucho tiempo, somos jóvenes, tenemos mucho futuro.

En ese punto Nodal volvió a insistir y procedió a dar sus razones: “No no no, pero yo ya me quiero casar contigo lo más pronto posible”

A lo que los seguidores le dijeron que le pidiera su mano, pero en ese momento Christian manifestó tener miedo de ser rechazado.

“¿Puede que me digas que no?, ¿qué no quieres casarte conmigo o no corro riesgo?”, pero ella no respondió, más que para decirle que él podía proponerle matrimonio cuando se sintiera listo y que no se dejara presionar.

Belinda y Nodal anunciaron su separación en febrero de 2022, meses después de comprometerse.