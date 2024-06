¡Hay chamba! Canadá busca guardavidas mexicanos: ¿cómo aplicar y qué requisitos?

El portal del empleo en México se mantiene en constante actualización y en esta ocasión publicaron una nueva vacante de guardavida en Canadá, así que si buscas salir del país esta es tu oportunidad, ¿cómo puedes aplicar y en qué consiste?

La llegada de la tecnología permitió recortar las brechas de comunicación en todas partes del mundo y uno de los sectores que se vio beneficiado es el de las personas que buscan trabajo, ahora puedes conocerlas con mayor facilidad y aplicar antes que el resto, en este caso tienes hasta el 31 de julio.

¿En qué consiste la vacante de Guardavidas en Canadá?

De acuerdo con los lineamientos que plantea la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la vacante que está activa como guardavida en Canadá tiene el objetivo de asegurarse que las personas que se hospeden en el Resort tengan la mejor experiencia, además de garantizarles la seguridad.

Para la persona que sea seleccionada en la vacante no sólo tendrá que seguir estos protocolos también tendrá que realizar las siguientes tareas:



Garantizar el mantenimiento y la reparación de los distintos equipos de uso en la piscina, su correcto funcionamiento y seguridad.

Contribuir a la limpieza y el mantenimiento diario de las piscinas.

Transmitir instrucciones, directrices y orientaciones a los huéspedes de forma clara y cortés para garantizar una participación segura y agradable en las actividades.

Apoyar a los equipos de recreación en las operaciones diarias.

Participar en la comunicación y coordinación de actividades para garantizar el buen desarrollo de eventos y programas.

Supervisar y proteger a todos los clientes y socios que utilicen las piscinas.

Aunado a esto, es importante tener conocimientos de primeros auxilios y mantenimiento de piscinas y aguas, en ambas de 2 a 3 años de experiencia.

¿Hasta cuándo puedes aplicar a la vacante? | Captura de pantalla

¿Cuánto pagan en la vacante de guardavida que abrió el gobierno de Canadá?

¡Ojo aquí! Uno de los atractivos que ofrece la vacante no solo es su salario, también que no pide inglés, aunque sí francés básico, algo que puede ser un empujoncito para aplicar a la vacante en caso de no estar seguro.

En el portal del empleo detallan un salario de 26 mil 500 pesos mensuales, además de una serie de requisitos con los que deberás cumplir para tener mayores posibilidades de quedarte: