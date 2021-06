Vacunan a Alcocer en la mañanera; “ni cuenta me di”, bromea AMLO

El titular de la Secretaría de Salud (SSa), Jorge Alcocer, recibió su segunda dosis de la vacuna AstraZeneca contra Covid-19 en Palacio Nacional y frente a la prensa que cubre la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El funcionario bromeó con el presidente López Obrador sobre si mejor se iba a Ciudad Universitaria a que le aplicaran la segunda dosis, por lo que el mandatario explicó por qué Alcocer fue vacunado públicamente.

- Vamos a que vacunen... ¿Es aquí? -preguntó el presidente al secretario de Salud.

- Es aquí ¿o me voy a Ciudad Universitaria?

- No, no aquí, aquí

- Con mucho gusto -replicó Alcocer, quien de inmediato se quitó el saco y se sentó al lado de la “Jefa Fabiana”, enfermera encargada de aplicarle la vacuna.

#EnLaMañanera | Fue a las 8.38 de la mañana, cuando el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, recibió la segunda dosis de la vacuna contra #Covid_19 de #AstraZeneca en Palacio Nacional pic.twitter.com/t3QwNlMqCh — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 1, 2021

El presidente AMLO aprovechó para explicar: “qué mejor ejemplo que el secretario de Salud... A mi me corresponde ya, pero me faltan como diez días, todavía me falta, pero sí creo que para la otra semana ya me toca aquí... Sí, hay que seguir dando el ejemplo. En el mundo hay un porcentaje que no quiere vacunarse en distintos lugares del mundo”.

Y agregó que en el caso de México se ha logrado que la vacunación porcentualmente sea alta con relación a otros países “y esto se debe a que hemos estado haciendo promoción, informando que no afecta, por el contrario protege...

Te puede interesar: 2 millones de mexicanos recurren a “turismo de vacunas” por Covid-19

Mientras decía esto, el secretario de Salud y el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social se preparaban para el procedimiento, por lo que el mandatario, distraído creyó que ya habían vacunado a su médico y colaborador.

- ¿Ya? Ni me di cuenta de nada -dijo el presidente López Obrador.

-No, todavía no -respondió de inmediato el secretario de Salud, quien ya se había remangado la camisa para recibir su dosis.

AMLO preguntó a Fabiana Zepeda Arias, jefa del Área de Enfermería de la Coordinación de Atención Integral de Segundo Nivel de Atención del IMSS, encargada de aplicar la vacuna si quería decir algo y desde su micrófono respondió:

“Decirle a la población que se vaya a vacunar, para muestra un botón, están aquí los líderes en salud y estamos promoviendo la vacunación y que es tan importante que este país ha hecho muchos esfuerzos para traerla a México, entonces e un beneficio para todos, seguramente va a ser algo muy bueno para la salud de los mexicanos”, declaró la “Jefa Fabiana”.

De inmediato explicó el procedimiento al secretario de Salud a quien le mostró el frasco con el biológico de AstraZeneca y respondió a las preguntas de rutina con lo que dio paso a la inoculación.

- ¿Le dolió, secretario? -preguntó alguien de la prensa.

- Nada. Me conmovió -respondió Jorge Alcocer.

Agregó que en diez días estará completamente inmunizado con el antígeno, una vez que los anticuerpos empiecen a reaccionar en su cuerpo; “es una situación que realmente vale la pena...”

Conferencia de prensa matutina, desde Palacio Nacional. https://t.co/XcCCKGBMRU — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 1, 2021

Te puede interesar: Qué síntomas podrías tener si contraes Covid-19 tras recibir la vacuna