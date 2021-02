Vacuna Pfizer puede almacenarse a temperatura estándar

(Reuters) - La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) planea aprobar la solicitud de Pfizer Inc y BioNTech SE de almacenar su vacuna Covid-19 a temperaturas estándar de congelación en lugar de en condiciones de frío extremo, informó este martes The New York Times.

Se espera que la FDA anuncie la nueva guía a los proveedores el martes, modificando los documentos relacionados con la autorización de uso de emergencia que se otorgó anteriormente para la vacuna, según el informe del NYT, que cita a personas familiarizadas con el asunto.

La semana pasada, las empresas dijeron que le pidieron al regulador de salud de Estados Unids que relaje los requisitos para que su vacuna Covid-19 se almacene a temperaturas ultrabajas, lo que podría permitir que se mantenga en congeladores de farmacia.

En diciembre, la FDA otorgó la autorización de uso de emergencia a la vacuna y la etiqueta actual para ser almacenada a temperaturas entre -80ºC y -60ºC (-112ºF a -76ºF), lo que significa que debe enviarse en contenedores especialmente diseñados.

El lunes, la farmacéutica estadounidense dijo que espera entregar más de 13 millones de dosis de la inyección desarrollada en conjunto por semana a Estados Unidos a mediados de marzo, más del doble de sus envíos desde principios de febrero.

La agencia de salud estadounidense se negó a comentar sobre el informe, mientras que Pfizer no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters.