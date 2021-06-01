¿Las vacunas tienen magnetismo para pegar un tenedor en el brazo?

Desde hace unos días, surgió un mito alrededor de las vacunas contra Covid-19, se trata del supuesto magnetismo, lo que haría que un tenedor se quede pegado en el brazo de las personas que ya fueron inmunizadas.

En redes sociales se han compartido videos e imágenes que muestran el supuesto efecto magnético que tienen los biológicos, pues al brazo presuntamente también se pegan monedas y llaves; sin embargo, esto podría dar un mensaje erróneo sobre las vacunas.

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Algunos fármacos creados contra Covid-19 contienen pequeñas cantidades de aluminio, pero investigadores de la Universidad de Oxford afirmaron que esto no es dañino, pues el agua y la mayoría de los alimentos contienen este metal en cantidades mínimas.

“La cantidad de metal que necesitaría estar en una vacuna para atraer un imán es mucho más sustancial que las cantidades que podrían estar presentes en una pequeña dosis de la vacuna”, explicó un especialista de Meedan Health Desk, citado por Reuters.

Señaló que todas las personas son “un poco magnéticas” porque tienen pequeñas cantidades de hierro; sin embargo, al combinarse con el agua en el cuerpo, los imanes se repelen levemente.

Los videos que circulan sobre personas que se pegan un tenedor al brazo, presuntamente gracias al magnetismo de la vacuna, fueron descritos como “una completa tontería” por el profesor Michael Coey, de la Facultad de Física del Trinity College de Dublín.

Por otra parte, Arturo Ramírez, del Centro de Investigación en Ciencia e Ingeniería de Materiales (Cicima) de la Universidad de Costa Rica (UCR) dijo a medios internacionales que las farmacéuticas no pueden mentir sobre la composición de las vacunas, ya que son monitoreadas por laboratorios independientes para garantizar su calidad.

“De mentir y no reportar sustancias tóxicas en niveles altos, se exponen a demandas millonarias y cancelación de licencias”, afirmó Ramírez.

¿Qué opinan sobre las vacunas y los imanes? pic.twitter.com/dmT75VJbcw — Mr Doctor (@MrDoctorOficial) May 30, 2021

¿Por qué el tenedor se queda pegado en el brazo donde se aplican las vacunas?

No solo a las personas que ya fueron vacunadas contra Covid-19 se les puede quedar pegado un tenedor en el brazo, un simple experimento muestra que a cualquiera le puede ocurrir y no tiene nada que ver con el presunto magnetismo de los biológicos creados para combatir este virus.

Lo primero que se debe hacer es mojar las yemas de los dedos con agua, frotarlas fuerte en el brazo varias veces. Repetir este paso y pegar el tenedor a la piel, donde se quedará por unos segundos.

Otra razón es que el cuerpo puede producir campos magnéticos por diferentes razones, como las corrientes eléctricas que ocurren de forma natural en todas las personas, precisó Óscar Andrey Herrera, doctor en Física y catedrático de la UCR, citado por medios internacionales.

“Básicamente lo que está sucediendo es que por alguna razón, por ejemplo fricción, te cargas positivamente y liberas electrones. Como hay una descomposición de cargas, cuando tocas un objeto que tiene electrones en su capa más externa, como una moneda, va a ser muy fácil que se venga hacia ti porque tienes carga positiva y las cargas de signos opuestos se atraen, entonces se quedan como pegados”, añadió Herrera.

Finalmente, señaló que las vacunas no tienen ninguna relación con el magnetismo que el cuerpo genera, por el contrario, consideró que los videos de redes sociales sobre el tenedor pegado en el brazo podrían ser solo bromas.

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